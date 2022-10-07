Невролог Алехина: полный отказ от употребления алкоголя повышает риск деменции

"Связь между умеренным потреблением и здоровьем не так очевидна. Некоторые исследования показывают, что даже легкий напиток может нанести вред вашему здоровью. Но недавнее исследование показало, что воздержание от алкоголя увеличивает риск слабоумия. Употребление 40 граммов алкоголя в день «связано» со снижением риска развития деменции"., - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Хотя недавнее исследование не объяснило эту связь, прошлые исследования показали, что алкоголь может уменьшить воспаление в мозге. Воспаление является естественной реакцией организма на посторонние предметы в организме, такие как инфекции, но слишком сильное воспаление может повредить здоровые ткани. В мозгу воспаление может привести к накоплению «мусорных» белков, которые, как считается, вызывают деменцию.Исследователи проанализировали результаты 15 исследований, в которых измерялся риск деменции в головном мозге. Они смогли просмотреть данные о здоровье 24 478 участников во всех исследованиях — у 2124 участников развилась деменция.Ученые обнаружили, что люди, которые вообще не пили, с большей вероятностью попадали в группу страдающих деменцией, чем люди, которые пили умеренно.Но были некоторые ограничения исследования. Авторы признали, что исследование не «адаптировано к другим внешним факторам», таким как диета, привычки к физическим упражнениям и вес.Ранее МедикФорум писал о продуктах для омоложения кожи.