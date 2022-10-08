Диетолог Пономарева: как яблоки и груши помогают снизить уровень холестерина осенью и зимой
Включение в зимнее меню яблок и груш, от сладких пирогов до пикантных тушеных блюд, может помочь снизить уровень холестерина.
Названный тихим убийцей, высокий уровень холестерина может незаметно накапливаться в артериях, повышая риск сердечных заболеваний и инсульта. В то время как слишком много тортов и жирного мяса могут поднять уровень холестерина до небес, существуют более здоровые альтернативы, которые не только имеют прекрасный вкус, но и снижают уровень холестерина.
Диетолог поделилась тем, как наслаждаться согревающей и вкусной едой этой зимой, контролируя при этом свой уровень. Груши и яблоки, отличающиеся хрустящей текстурой и сладким вкусом, предлагают больше, чем вкусную закуску.
«Фруктовые пироги — хорошая идея, и если вы готовите их дома, то вы можете контролировать количество используемого сахара, а также использовать овес для приготовления начинки — овес — еще один хороший продукт, снижающий уровень холестерина. Постарайтесь оставить кожуру на яблоках [и грушах], чтобы сохранить целые фрукты. Вы можете не получить целый фрукт в порции, поэтому это будет наряду с потреблением фруктов в других приемах пищи», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Если фруктовые пироги не кажутся чем-то, что вы можете делать каждый день, Пономарева предложил идею пикантной альтернативы с ноткой сладости.
«Попробуйте добавить нарезанные яблоки в пикантные рагу и запеканки».
Ключевым ингредиентом яблок и груш, снижающим уровень холестерина, является клетчатка, особенно растворимая разновидность, называемая пектином. Это связывается с холестерином ЛПНП в кишечнике и выводит его из организма.
Ранее МедикФорум писал о том, как ускорить обмен веществ.
Оставить комментарий