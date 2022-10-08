Диетолог Пономарева: как яблоки и груши помогают снизить уровень холестерина осенью и зимой

134 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/9502636/
Диетолог Пономарева: как яблоки и груши помогают снизить уровень холестерина осенью и зимой


Включение в зимнее меню яблок и груш, от сладких пирогов до пикантных тушеных блюд, может помочь снизить уровень холестерина.


Названный тихим убийцей, высокий уровень холестерина может незаметно накапливаться в артериях, повышая риск сердечных заболеваний и инсульта. В то время как слишком много тортов и жирного мяса могут поднять уровень холестерина до небес, существуют более здоровые альтернативы, которые не только имеют прекрасный вкус, но и снижают уровень холестерина.

Диетолог поделилась тем, как наслаждаться согревающей и вкусной едой этой зимой, контролируя при этом свой уровень. Груши и яблоки, отличающиеся хрустящей текстурой и сладким вкусом, предлагают больше, чем вкусную закуску.


Диетолог назвала полезные свойства груши


«Фруктовые пироги — хорошая идея, и если вы готовите их дома, то вы можете контролировать количество используемого сахара, а также использовать овес для приготовления начинки — овес — еще один хороший продукт, снижающий уровень холестерина. Постарайтесь оставить кожуру на яблоках [и грушах], чтобы сохранить целые фрукты. Вы можете не получить целый фрукт в порции, поэтому это будет наряду с потреблением фруктов в других приемах пищи», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Если фруктовые пироги не кажутся чем-то, что вы можете делать каждый день, Пономарева предложил идею пикантной альтернативы с ноткой сладости.

«Попробуйте добавить нарезанные яблоки в пикантные рагу и запеканки».


Одно яблоко в день позволит снизить уровень холестерина в крови


Ключевым ингредиентом яблок и груш, снижающим уровень холестерина, является клетчатка, особенно растворимая разновидность, называемая пектином. Это связывается с холестерином ЛПНП в кишечнике и выводит его из организма. 


Ранее МедикФорум писал о том, как ускорить обмен веществ.
Читать MedikForum.ru в
Диетолог Робсон: растительные стеролы являются "наиболее эффективными» для снижения холестерина"
Диетолог Пономарева: темный шоколад с миндалем снижает уровень «плохого» холестерина за недели
Диетолог назвал снижающие уровень холестерина продукты
Теги : советы диетологов, снижение холестерина, польза яблок