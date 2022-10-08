Диетолог Пономарева: как яблоки и груши помогают снизить уровень холестерина осенью и зимой

«Фруктовые пироги — хорошая идея, и если вы готовите их дома, то вы можете контролировать количество используемого сахара, а также использовать овес для приготовления начинки — овес — еще один хороший продукт, снижающий уровень холестерина. Постарайтесь оставить кожуру на яблоках [и грушах], чтобы сохранить целые фрукты. Вы можете не получить целый фрукт в порции, поэтому это будет наряду с потреблением фруктов в других приемах пищи», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Попробуйте добавить нарезанные яблоки в пикантные рагу и запеканки».