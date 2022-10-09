Эндокринолог Гуреева: никогда не ешьте перед сном сладкое и мучное - сильно повышает сахар и инсулин

«Не ешьте перед сном сладкое или мучное. Ваш сахар в крови падает ночью, задолго до следующего приема пищи. Скорее всего, ваши надпочечники (железы, которые помогают регулировать ваш метаболизм) начнут действовать, вызывая беспокойный сон или пробуждение в 3 часа ночи с тревогой. Ешьте на завтрак высококачественный белок и жиры с низким содержанием сахара и крахмала», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Никогда не ешьте сладкую или высокоуглеводную пищу без клетчатки, жира или белка. Эти дополнительные факторы замедляют скорость всасывания глюкозы в кровь и помогают предотвратить выбросы инсулина».