Эндокринолог Гуреева: никогда не ешьте перед сном сладкое и мучное - сильно повышает сахар и инсулин

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Эндокринолог Гуреева: никогда не ешьте перед сном сладкое и мучное - сильно повышает сахар и инсулин


Употребление определенных продуктов перед сном может серьезно повлиять на уровень сахара в крови, предупреждает диетолог.


Диабет - это серьезное состояние, которое может иметь серьезные долгосрочные последствия. Как и многие медицинские состояния, тип пищи, которую вы едите, может влиять на диабет из-за влияния на уровень сахара в крови.

Широко известно, что существует две формы заболевания – тип 1 и тип 2. Оба они приводят к тому, что уровень глюкозы (сахара) в крови становится слишком высоким.

Врач посоветовал не есть определенные продукты перед сном.

«Не ешьте перед сном сладкое или мучное. Ваш сахар в крови падает ночью, задолго до следующего приема пищи. Скорее всего, ваши надпочечники (железы, которые помогают регулировать ваш метаболизм) начнут действовать, вызывая беспокойный сон или пробуждение в 3 часа ночи с тревогой. Ешьте на завтрак высококачественный белок и жиры с низким содержанием сахара и крахмала», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


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Найдите свою толерантность к углеводам и придерживайтесь ее: если вы чувствуете сонливость или жажду сладкого после еды, вы съели слишком много углеводов, советует врач.


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Придерживайтесь хорошо сбалансированной диеты, состоящей в основном из овощей и качественных белков (яйца, рыба, мясо, тофу), большого количества клетчатки и жиров.

«Никогда не ешьте сладкую или высокоуглеводную пищу без клетчатки, жира или белка. Эти дополнительные факторы замедляют скорость всасывания глюкозы в кровь и помогают предотвратить выбросы инсулина».



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