Эндокринолог Гуреева: никогда не ешьте перед сном сладкое и мучное - сильно повышает сахар и инсулин
Употребление определенных продуктов перед сном может серьезно повлиять на уровень сахара в крови, предупреждает диетолог.
Диабет - это серьезное состояние, которое может иметь серьезные долгосрочные последствия. Как и многие медицинские состояния, тип пищи, которую вы едите, может влиять на диабет из-за влияния на уровень сахара в крови.
Широко известно, что существует две формы заболевания – тип 1 и тип 2. Оба они приводят к тому, что уровень глюкозы (сахара) в крови становится слишком высоким.
Врач посоветовал не есть определенные продукты перед сном.
«Не ешьте перед сном сладкое или мучное. Ваш сахар в крови падает ночью, задолго до следующего приема пищи. Скорее всего, ваши надпочечники (железы, которые помогают регулировать ваш метаболизм) начнут действовать, вызывая беспокойный сон или пробуждение в 3 часа ночи с тревогой. Ешьте на завтрак высококачественный белок и жиры с низким содержанием сахара и крахмала», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Найдите свою толерантность к углеводам и придерживайтесь ее: если вы чувствуете сонливость или жажду сладкого после еды, вы съели слишком много углеводов, советует врач.
Придерживайтесь хорошо сбалансированной диеты, состоящей в основном из овощей и качественных белков (яйца, рыба, мясо, тофу), большого количества клетчатки и жиров.
«Никогда не ешьте сладкую или высокоуглеводную пищу без клетчатки, жира или белка. Эти дополнительные факторы замедляют скорость всасывания глюкозы в кровь и помогают предотвратить выбросы инсулина».
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