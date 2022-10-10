Медик рассказала, как меняется вес женщин из-за менопаузы
Многие женщины прибавляют в весе до, во время и после менопаузы в связи со специфическими гормональными изменениями, – об этом рассказала в интервью специалист по менопаузе доктор Шахзади Харпер.
Доктор Шахзади напомнила, что вследствие наступления менопаузы изменяется гормональный состав женского тела – в нем снижаются уровни эстрогена, прогестерона и тестостерона. С этим гормональным процессом, в свою очередь, ассоциируются различные нарушения, ведущие в конечном итоге к прибавке в весе.
Вот эти нарушения, вероятность которых у женщин, испытывающих перименопаузу и менопаузу, резко возрастает.
- Замедление обмена веществ.
- Потеря мышечной массы.
- Недостаточная активность щитовидной железы.
- Резистентность к инсулину.
- Плохое качество сна.
- Подверженность стрессу или тревожности.
«Снижение уровня женских гормонов из-за меноппаузы влияет на выработку мелатонина – гормона сна. Женщины в этот период своей жизни страдают от недостаточного или нарушенного сна, что оказывает существенное влияние на их вес», - рассказала медик.
Для улучшения качества сон специалист посоветовала женщинам ограничить потребление алкоголя и кофеина, контролировать использование телефонов и компьютеров в вечернее время, а также обсудит с врачом возможность приема добавок, помогающих лучше спать.
Также доктор Шахзади заметила, что прибавка в весе в менопаузу возможна в связи с замедлением метаболизма – это побуждает тело накапливать больше калорий.
«Если вес приближается к нездоровому диапазону и увеличивает риск для здоровья, начните с попытки уменьшить потребление калорий – женщинам для этого я бы посоветовала просто записывать все, что они едят и пьют», - поделилась эксперт.
Другие советы специалиста.
- Следует есть продукты с низким гликемическим индексом (ГИ), которые не вызывают всплеска уровня сахара в крови: цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, бобовые.
- Следует есть больше белка, так как он дольше сохраняет чувство сытости.
- Богатые магнием продукты могут помочь организму в борьбе со стрессом, улучшают сон.
- Следует ходить пешком хотя бы 10-15 минут в день.
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