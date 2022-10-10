Медик рассказала, как меняется вес женщин из-за менопаузы

Замедление обмена веществ.

Потеря мышечной массы.

Недостаточная активность щитовидной железы.

Резистентность к инсулину.

Плохое качество сна.

Подверженность стрессу или тревожности.

«Снижение уровня женских гормонов из-за меноппаузы влияет на выработку мелатонина – гормона сна. Женщины в этот период своей жизни страдают от недостаточного или нарушенного сна, что оказывает существенное влияние на их вес», - рассказала медик.

«Если вес приближается к нездоровому диапазону и увеличивает риск для здоровья, начните с попытки уменьшить потребление калорий – женщинам для этого я бы посоветовала просто записывать все, что они едят и пьют», - поделилась эксперт.

Следует есть продукты с низким гликемическим индексом (ГИ), которые не вызывают всплеска уровня сахара в крови: цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, бобовые.

Следует есть больше белка, так как он дольше сохраняет чувство сытости.

Богатые магнием продукты могут помочь организму в борьбе со стрессом, улучшают сон.

Следует ходить пешком хотя бы 10-15 минут в день.