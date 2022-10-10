Онкология: тромб часто является первым признаком рака поджелудочной железы

"Почти 95 процентов людей, у которых диагностировано это заболевание, умирают от него, отчасти потому, что симптомы на ранних стадиях редки. Его часто обнаруживают на поздних стадиях, когда уже появились желтуха или боль в животе, но иногда этим признакам предшествует тромб", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Иногда первым признаком того, что у кого-то рак поджелудочной железы, является тромб в крупной вене, часто в одной ноге».