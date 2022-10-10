Онкология: тромб часто является первым признаком рака поджелудочной железы
Обнаружение и устранение необычных изменений в организме может повысить шансы человека на выживание даже при самом смертельном раке.
Рак остается глобальной проблемой здравоохранения из-за его неуловимого характера, но проблема часто сводится к поздней диагностике. Это особенно верно для устойчивых к лечению заболеваний, таких как рак поджелудочной железы, который прогрессирует с головокружительной скоростью. Однако обнаружение признаков тромба потенциально может склонить шансы на выживание в пользу пациента.
Рак поджелудочной железы является одним из самых смертоносных видов рака, который можно вылечить или лечить, потому что он естественным образом избегает обычных методов лечения.
"Почти 95 процентов людей, у которых диагностировано это заболевание, умирают от него, отчасти потому, что симптомы на ранних стадиях редки. Его часто обнаруживают на поздних стадиях, когда уже появились желтуха или боль в животе, но иногда этим признакам предшествует тромб", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Часто это начальный признак заболевания, потому что опухоли в поджелудочной железе могут быстро вызвать состояние гиперкоагуляции.
Рак поджелудочной железы является одним из немногих, обладающих уникальной способностью индуцировать состояние гиперкоагуляции, связанное с клинически значимым тромбозом у пациентов. Когда в крови человека развивается аномальная склонность к свертыванию, повышается риск образования тромбов.
«Иногда первым признаком того, что у кого-то рак поджелудочной железы, является тромб в крупной вене, часто в одной ноге».
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