Невролог Алехина: медитация защищает пожилых людей от болезни Альцгеймера

«В исследовании медитация превосходила обучение неродному языку», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«В контексте медитативных практик эта способность позволяет повышенному осознанию и наблюдению за содержанием опыта, не поглощаясь им. Социально-эмоциональные способности значительно снизились после обучения неродному языку, что позволяет предположить, что наблюдаемая разница может быть связана с поддержанием навыков с помощью медитации», - объясняет Алехина.

«Будущие анализы вторичных результатов определят меры, наиболее чувствительные к обучению медитации, и факторы, связанные с реакцией на вмешательство».

Его вывод был сделан на основе его исследования, в ходе которого 137 участников были разделены на три группы. Одна группа, состоящая, должна была еженедельно заниматься двухчасовыми уроками английского языка.Другая группа практиковала не менее 20 минут ежедневной медитации, не выходя из собственного дома. Третья группа продолжала жить своей обычной жизнью, без вмешательства.В конце 18-месячного исследования единственная группа медитации показала лучшие результаты по регуляции внимания и социально-эмоциональным способностям.Может ли медитация, метод умственной тренировки, направленный на регулирование внимания и эмоций, сохранить структуру и функции мозга у пожилых людей без когнитивных нарушений?Умственная тренировка, направленная на регулирование стресса и внимания, может улучшить как когнитивные, так и эмоциональные аспекты старения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.