Витамин D зимой: будьте осторожны с дозировкой, предупреждает врач Захарова

«Для тех, кто живет в России, важно, чтобы мы принимали витамин D, особенно в зимние месяцы, так как с октября по май интенсивность солнечного света не достаточно сильный, чтобы естественным образом вырабатывать витамин D от солнца. В результате мы полагаемся исключительно на нашу диету и добавки, чтобы оставаться здоровыми. Прием слишком большого количества витамина D довольно редок, но потенциально опасен. Чрезмерное потребление может привести к накоплению кальция, что может повредить сердце, почки и кровеносные сосуды», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Витамин D — это химическое вещество, которое человеческий организм вырабатывает летом под действием солнечного света. Однако зимой наш организм не может вырабатывать достаточное количество солнечного света.Врачи рекомендуют людям принимать добавки с витамином D, чтобы укрепить свою иммунную систему в сезон простуды и гриппа. Хотя добавки могут быть эффективными, эксперты предупреждают, что это может иметь последствия.Важно к добавкам добавлять продукты. Витамин D имеет решающее значение для поддержания и поддержки многих аспектов здоровья человека, включая здоровье костей, мышечную функцию и иммунное здоровье.Слишком много витамина D может влиять на организм различными способами. Прием слишком большого количества витамина D может привести к тому, что организм потеряет способность удалять избыток кальция. В результате у вас может развиться гиперкальциемия, которая вызывает проблемы с пищеварением (тошнота, боль в животе, рвота или запор), усталость, потеря аппетита, обезвоживание и проблемы с почками (камни в почках, повреждение почек или почечная недостаточность).Ранее МедикФорум писал о продуктах с витамином С.

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