Сосудистые звездочки в пяти областях говорят о вялом кровотоке и рубцевании печени
Жировая болезнь печени тесно связана с сосудистыми осложнениями на поздних стадиях.
Наличие некоторого количества жира в печени является нормальным явлением, но его избыток может стать препятствием для функции печени и подготовить почву для травмы. Одним из признаков того, что состояние приближается к этой критической стадии, могут служить сосудистые звездочки на теле.
На последней стадии заболевания постоянное рубцевание может полностью помешать органу выполнять свои основные функции.
«Ваш врач может заподозрить, что у вас есть жировая болезнь печени, если вы получите ненормальные результаты тестов печени, которые у вас были по другим причинам. Одним из распространенных признаков того, что внутри печени накапливается жир, являются сосудистые звездочки, поскольку они сигнализируют о том, что кровоток становится все более вялым. Паутинные вены, также известные как сосудистые звездочки, характеризуются аномальным скоплением кровеносных сосудов вблизи поверхности кожи», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Они получили свое название из-за внешнего вида, похожего на красного паука, и часто появляются на лице, шее, верхней части туловища, руках и пальцах.
Основным симптомом этого состояния является пятно кровеносного сосуда, которое:
- Может иметь красную точку в центре
- Имеет красноватые отростки, идущие от центра
- Исчезает при нажатии и возвращается при отпускании
Ряд системных заболеваний, связанных с паукообразными ангиомами.
«Паутинные ангиомы обычно доброкачественные, но часто могут указывать на основное системное заболевание, такое как цирроз печени, ревматоидный артрит или тиреотоксикоз. Распространенность сосудистых звездочек наиболее высока среди пациентов с циррозом печени, алкогольным гепатитом и гепато-пульмональным синдромом».
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