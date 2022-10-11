Сосудистые звездочки в пяти областях говорят о вялом кровотоке и рубцевании печени

«Ваш врач может заподозрить, что у вас есть жировая болезнь печени, если вы получите ненормальные результаты тестов печени, которые у вас были по другим причинам. Одним из распространенных признаков того, что внутри печени накапливается жир, являются сосудистые звездочки, поскольку они сигнализируют о том, что кровоток становится все более вялым. Паутинные вены, также известные как сосудистые звездочки, характеризуются аномальным скоплением кровеносных сосудов вблизи поверхности кожи», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Может иметь красную точку в центре

Имеет красноватые отростки, идущие от центра

Исчезает при нажатии и возвращается при отпускании

«Паутинные ангиомы обычно доброкачественные, но часто могут указывать на основное системное заболевание, такое как цирроз печени, ревматоидный артрит или тиреотоксикоз. Распространенность сосудистых звездочек наиболее высока среди пациентов с циррозом печени, алкогольным гепатитом и гепато-пульмональным синдромом».

Наличие некоторого количества жира в печени является нормальным явлением, но его избыток может стать препятствием для функции печени и подготовить почву для травмы. Одним из признаков того, что состояние приближается к этой критической стадии, могут служить сосудистые звездочки на теле.На последней стадии заболевания постоянное рубцевание может полностью помешать органу выполнять свои основные функции.Они получили свое название из-за внешнего вида, похожего на красного паука, и часто появляютсяРяд системных заболеваний, связанных с паукообразными ангиомами.Ранее МедикФорум писал о продуктах с витамином С.

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