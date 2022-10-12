Кардиолог Варфоломеев: компьютерные игры могут спровоцировать смертельную аритмию

«Видеоигры могут представлять серьезную опасность для некоторых детей с аритмией; они могут быть летальными у пациентов с предрасполагающими, но часто ранее нераспознанными аритмическими состояниями. Дети, которые внезапно теряют сознание во время игр, должны быть осмотрены кардиологом, так как это может быть первым признаком серьезной проблемы со здоровьем. Семьи и медицинские бригады должны подумать о мерах предосторожности, связанных с компьютерными играми, у детей с состоянием, при котором опасен учащенный сердечный ритм», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Нарушения сердечного ритма могут варьироваться от незначительных неудобств или дискомфорта, но в тяжелых случаях могут быть потенциально фатальными. Осложнения могут включать инсульт, внезапную смерть и сердечную недостаточность после образования тромба внутри вены. В новом отчете подчеркивается растущая частота этих расстройств у детей, играющих в военные игры.Нарушения сердечного ритма, такие как аритмии, возникают, когда электрические сигналы, которые координируют сердечные сокращения, не работают должным образом.Это может ощущаться как «трепетание или учащенное сердцебиение и может быть безвредным», говорит здоровое тело, но это также может стать надоедливым. Несвоевременное лечение этого состояния может привести к потенциально смертельным осложнениям в будущем, поэтому важно понимать признаки и триггеры.Классические причины включают вирусные заболевания, физические упражнения, напитки с кофеином, некоторые безрецептурные напитки и лекарства, но теперь новые данные показывают, что электронные игры также могут быть триггером.Ранее МедикФорум писал о симптомах больных почек.

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