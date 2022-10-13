Диетолог Пономарева делится советами, которые помогут избавиться от "менопаузального живота"

«Во время перименопаузы и менопаузы меняется место хранения жира. Когда мы моложе, мы склонны откладывать жир на периферии, то есть вокруг рук, ног, лица. По мере того, как вы приближаетесь к среднему возрасту и выше, все меняется», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Нужно есть меньше, чем раньше — контроль порций».

«Я думаю, что сохранение мышечной силы очень важно, поэтому силовые тренировки иногда кажутся контрпродуктивными. Но для нас, пожилых женщин, очень важно сохранить эти мышцы».

Менопауза отмечает момент в вашей жизни, когда у вас прекращаются менструации. Переходный период сопровождается каскадом гормональных колебаний, которые вызывают такие неприятные симптомы, как приливы. То, как вы храните жир, также меняется, и некоторые части вашей фигуры получают удар.«Менопаузальный живот» описывает утолщение талии и выпячивание живота, что обычно вызывается гормональными изменениями, из-за которых вы склонны к набору веса.Вы склонны накапливать жир вокруг внутренних органов и вокруг талии, с годами вы склонны набирать вес, а также склонны терять мышцы. Все это способствует изменению формы.Диета «действительно важна» в это время, и ключевым моментом является контроль порций.Эта практика —Тем не менее, диетолог также добавила, что упражнения также могут иметь значение.Более того, Пономарева также поддержал простые изменения образа жизни, такие как физические упражнения и диета, поскольку они могут иметь «огромное значение» для ваших симптомов менопаузы.Ранее МедикФорум писал о пользе яблок.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.