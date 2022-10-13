Диетолог Пономарева делится советами, которые помогут избавиться от "менопаузального живота"
В то время как вес во время менопаузы часто бывает труднее сбросить, диетолог поделилась хитростями образа жизни, которые она нашла полезными.
Менопауза отмечает момент в вашей жизни, когда у вас прекращаются менструации. Переходный период сопровождается каскадом гормональных колебаний, которые вызывают такие неприятные симптомы, как приливы. То, как вы храните жир, также меняется, и некоторые части вашей фигуры получают удар.
«Менопаузальный живот» описывает утолщение талии и выпячивание живота, что обычно вызывается гормональными изменениями, из-за которых вы склонны к набору веса.
«Во время перименопаузы и менопаузы меняется место хранения жира. Когда мы моложе, мы склонны откладывать жир на периферии, то есть вокруг рук, ног, лица. По мере того, как вы приближаетесь к среднему возрасту и выше, все меняется», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Вы склонны накапливать жир вокруг внутренних органов и вокруг талии, с годами вы склонны набирать вес, а также склонны терять мышцы. Все это способствует изменению формы.
Диета «действительно важна» в это время, и ключевым моментом является контроль порций.
«Нужно есть меньше, чем раньше — контроль порций».
Эта практика — "то, что поможет вам пройти через» менопаузу". Тем не менее, диетолог также добавила, что упражнения также могут иметь значение.
«Я думаю, что сохранение мышечной силы очень важно, поэтому силовые тренировки иногда кажутся контрпродуктивными. Но для нас, пожилых женщин, очень важно сохранить эти мышцы».
Более того, Пономарева также поддержал простые изменения образа жизни, такие как физические упражнения и диета, поскольку они могут иметь «огромное значение» для ваших симптомов менопаузы.
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