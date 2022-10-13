Восполнить нехватку цинка помогают некоторые продукты

«Цинк содержится в таких продуктах, как устрицы, тыквенные семечки, баранина, говядина, какао, чечевица, орехи кешью, шампиньоны», - сообщила эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Снижение аппетита.

Ухудшение памяти.

Ухудшение зрения.

Повышение уровня холестерина.

Снижение тестостерона.

Вялость.

Повторяющиеся инфекции.

Эти и другие продукты, помогающие восполнять нехватку цинка в организме, перечислила в интервью нутрициолог Алена Ефимова.Ефимова отметила, что для крепкого иммунитета и здоровья необходимо получать достаточно цинка. Дефицит микроэлемента тесно связан с подверженностью анемии, частым простудам, кожным проблемам с высыпаниями.По словам Алены Ефимовой, нехватка цинка может проявляться некоторыми симптомами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут скрываться за сильной усталостью осенью

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