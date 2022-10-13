Восполнить нехватку цинка помогают некоторые продукты
Продукты – источники важного микроэлемента цинка могут быть общедоступными: например, его содержат тыквенные семечки, какао, шампиньоны.
Эти и другие продукты, помогающие восполнять нехватку цинка в организме, перечислила в интервью нутрициолог Алена Ефимова.
«Цинк содержится в таких продуктах, как устрицы, тыквенные семечки, баранина, говядина, какао, чечевица, орехи кешью, шампиньоны», - сообщила эксперт в беседе с Pravda.Ru.
Ефимова отметила, что для крепкого иммунитета и здоровья необходимо получать достаточно цинка. Дефицит микроэлемента тесно связан с подверженностью анемии, частым простудам, кожным проблемам с высыпаниями.
По словам Алены Ефимовой, нехватка цинка может проявляться некоторыми симптомами.
- Снижение аппетита.
- Ухудшение памяти.
- Ухудшение зрения.
- Повышение уровня холестерина.
- Снижение тестостерона.
- Вялость.
- Повторяющиеся инфекции.
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