Восполнить нехватку цинка помогают некоторые продукты

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тыквенные семечки

Продукты – источники важного микроэлемента цинка могут быть общедоступными: например, его содержат тыквенные семечки, какао, шампиньоны.

Эти и другие продукты, помогающие восполнять нехватку цинка в организме, перечислила в интервью нутрициолог Алена Ефимова.

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«Цинк содержится в таких продуктах, как устрицы, тыквенные семечки, баранина, говядина, какао, чечевица, орехи кешью, шампиньоны», - сообщила эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Ефимова отметила, что для крепкого иммунитета и здоровья необходимо получать достаточно цинка. Дефицит микроэлемента тесно связан с подверженностью анемии, частым простудам, кожным проблемам с высыпаниями.

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По словам Алены Ефимовой, нехватка цинка может проявляться некоторыми симптомами.
  • Снижение аппетита.
  • Ухудшение памяти.
  • Ухудшение зрения.
  • Повышение уровня холестерина.
  • Снижение тестостерона.
  • Вялость.
  • Повторяющиеся инфекции.
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Теги : дефицит цинка, признаки нарушений, Алена Ефимова