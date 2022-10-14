Врач Андреева: добавка цинка снижает риск заражения гриппом на 68% - «дешево и доступно»

"Новое исследование дает веские доводы в пользу производства добавок цинка ваш выбор этой зимой. Цинк — это минерал, который помогает в различных процессах в вашем организме, включая создание новых клеток и ферментов, заживление ран и переработку определенных частей вашей пищи. Использование популярной добавки в качестве профилактики снижает риск заражения гриппоподобными заболеваниями на целых 68 процентов", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Это дает клиницистам и пациентам жизнеспособную альтернативу ненадлежащему использованию антибиотиков, которое продолжает оставаться серьезной проблемой во всем мире».

Существует мощная добавка, которая может дополнительно повысить ваш иммунитет.Цинк может также оказать помощь, когда вы заразитесь вирусом, благодаря своей способности сокращать продолжительность ваших симптомов.Помимо гриппа, цинк также снижает риск простуды — еще одного распространенного виновника, связанного с холодными месяцами.В то время как исследователи заметили более высокий риск «несерьезных» побочных эффектов, таких как тошнота или раздражение рта и носа, риск «серьезных побочных эффектов» был низким.Цинк, вероятно, сокращает продолжительность болезни, и было довольно много сигналов, которые говорили нам, что цинк может уменьшить тяжесть, особенно в пиковое время болезни между вторым и четвертым днями.Ранее МедикФорум писал об опасности некоторых видах хлеба.

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