Врач Андреева: добавка цинка снижает риск заражения гриппом на 68% - «дешево и доступно»
Может ли одна таблетка цинка в день уберечь от простуды?
Существует мощная добавка, которая может дополнительно повысить ваш иммунитет.
"Новое исследование дает веские доводы в пользу производства добавок цинка ваш выбор этой зимой. Цинк — это минерал, который помогает в различных процессах в вашем организме, включая создание новых клеток и ферментов, заживление ран и переработку определенных частей вашей пищи. Использование популярной добавки в качестве профилактики снижает риск заражения гриппоподобными заболеваниями на целых 68 процентов", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Цинк может также оказать помощь, когда вы заразитесь вирусом, благодаря своей способности сокращать продолжительность ваших симптомов.
Помимо гриппа, цинк также снижает риск простуды — еще одного распространенного виновника, связанного с холодными месяцами.
В то время как исследователи заметили более высокий риск «несерьезных» побочных эффектов, таких как тошнота или раздражение рта и носа, риск «серьезных побочных эффектов» был низким.
Цинк, вероятно, сокращает продолжительность болезни, и было довольно много сигналов, которые говорили нам, что цинк может уменьшить тяжесть, особенно в пиковое время болезни между вторым и четвертым днями.
«Это дает клиницистам и пациентам жизнеспособную альтернативу ненадлежащему использованию антибиотиков, которое продолжает оставаться серьезной проблемой во всем мире».
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