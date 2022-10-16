Кардиолог Варфоломеев: потребление бета-глюкана снижает «плохой» холестерин - список продуктов

"Дозы примерно трех граммов бета-глюкана в день могут снизить уровень холестерина ЛПНП на 5-10 процентов у человека с нормальным или высоким уровнем холестерина. Включите в свой рацион овес, который богат типом клетчатки, называемой бета-глюканом. Употребление 30 г каши в день даст вам достаточное количество бета-глюкана, чтобы помочь снизить уровень холестерина", - говорит Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Лучшие продукты для снижения уровня холестерина включают ненасыщенные жиры и продукты, содержащие омега-3 жиры (например, жирную рыбу). Орехи являются хорошим источником ненасыщенных жиров — добавляйте в свой рацион небольшую горсть в день, избегая соленых орехов».

Холестерин играет важную роль в организме, например, помогает в производстве витамина D. Но когда уровень «плохого» холестерина слишком высок, это может вызвать такие состояния, как инсульт и сердечный приступ. Высокий уровень «плохого» холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) может привести к накоплению жировых отложений на стенках кровеносных сосудов. Это может уменьшить приток крови к сердцу в случае сердечного приступа и мозгу в случае инсульта.Одним из питательных веществ,был «бета-глюкан», который содержится в овсяных хлопьях.Бета-глюканы — это типы волокон, которые, как было установлено, снижают уровень холестерина ЛПНП без снижения уровня холестерина ЛПВП, который необходим организму.Эксперт также определил несколько продуктов, которые могут помочь снизить уровень холестерина за счет увеличения количества «хорошего» жира в организме.Ранее МедикФорум писал о признаках высокого холестерина.

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