Психотерапевт Свечникова сообщила о причинах склонности к депрессии
По словам врача-психотерапевта Полины Свечниковой, на склонность людей к депрессии может влиять ряд факторов, включая биологическую предрасположенность, детские психологические травмы.
Полина Свечникова рассказала в интервью, что состояние депрессии может возникнуть как последствие сразу многих причин, как биологического, так и социального характера.
«Развитие депрессии обусловлено совокупностью биологических, психологических и социальных факторов», - сказала психотерапевт, беседуя с Lenta.ru.
Свечникова объяснила, что скрывается за биологической подоплекой депрессивных состояний. Этому, в частности, способствуют нарушения сна и плохое питание, замкнутое, ограниченное в коммуникации существование, малоподвижность, либо травматический опыт, пережитый в детстве.
Кроме того, к появлению депрессии может вести имеющееся у человека хроническое заболевание, влияющее на качество жизни.
В свою очередь, по данным ВОЗ, к этому психическому расстройств чаще бывают склонными женщины в связи с возрастными гормональными процессами в своем организме.
Специалист уточнила, как может внешне проявяться депрессия:
«Возникают апатия, сниженное настроение, резкий упадок энергии и сил. Во время депрессии человек может испытывать психоэмоциональную подавленность».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что случаи депрессии и психических расстройств резко возрослив период коронавирусной пандемии.
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Полина Свечникова
Здоровье
врач-психотерапевт Психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина Департамента здравоохранения Москвы
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