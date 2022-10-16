Психотерапевт Свечникова сообщила о причинах склонности к депрессии

«Развитие депрессии обусловлено совокупностью биологических, психологических и социальных факторов», - сказала психотерапевт, беседуя с Lenta.ru.

«Возникают апатия, сниженное настроение, резкий упадок энергии и сил. Во время депрессии человек может испытывать психоэмоциональную подавленность».

Полина Свечникова рассказала в интервью, что состояние депрессии может возникнуть как последствие сразу многих причин, как биологического, так и социального характера.Свечникова объяснила, что скрывается за биологической подоплекой депрессивных состояний. Этому, в частности, способствуют нарушения сна и плохое питание, замкнутое, ограниченное в коммуникации существование, малоподвижность, либо травматический опыт, пережитый в детстве.Кроме того, к появлению депрессии может вести имеющееся у человека хроническое заболевание, влияющее на качество жизни.В свою очередь, по данным ВОЗ, к этому психическому расстройств чаще бывают склонными женщины в связи с возрастными гормональными процессами в своем организме.Специалист уточнила, как может внешне проявяться депрессия:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что случаи депрессии и психических расстройств резко возросли в период коронавирусной пандемии.

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