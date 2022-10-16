Врач Горохов назвал лучшую позу для сна, которая предотвращает боль в спине и шее

«Плохая осанка во сне является серьезной причиной болей в спине», — сказал травматолог Владимир Горохов специально для МедикФорум.

«Лучшее положение для сна, чтобы избежать болей в спине, — лежать на спине. Несмотря на это, многим из нас трудно наслаждаться глубоким сном. Для оптимального выравнивания позвоночника положите одну подушку под голову или шею, а другую — под колени».

Сон на боку

«Вытяните ноги и попробуйте положить между ног подушку».

Сон на животе

«Возможно, вы слышали, что спать на животе вредно для спины, но если вам нравится лежать в таком положении, подложите под таз и нижнюю часть живота подушку, чтобы снять нагрузку со спины. Подкладывайте подушку под шею или нет, как вам удобно, но никогда не кладите подушку под плечи».

Многие люди борются с постоянными болями в спине, боли в пояснице и шее составляют ошеломляющие 30 процентов консультаций врачей общей практики.Если вам надоело начинать день с боли в спине, возможно,Хотя вашу осанку часто обвиняют в боли в спине, то, как вы держите ее во сне, также имеет значение.К счастью, врач поделился «лучшей» позицией для сна, которая могла бы пресечь эту упорную боль в зародыше.Если вы тяготеете к другим позам для сна, не все потеряно. Эксперт поделился, что есть определенные хитрости, которые могут принести пользу вашей спине, не ставя под угрозу вашу позицию.Если вы предпочитаете спать лежа на боку, поддерживайте спину в соответствии с естественным изгибом позвоночника, чтобы обеспечить правильное положение позвоночника. В этом может помочь плоская подушка.Еще один трюк, который может помочь, когда вы спите на боку, — это принять позу эмбриона.Ранее МедикФорум писал о ключевых признаках высокого холестерина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.