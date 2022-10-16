Врач Комарова раскрывает положительные стороны менопаузы

«Хотя менопауза может быть сложным жизненным периодом, многие женщины находят в ней положительные стороны и больше общения с друзьями, семьей и коллегами. Конечно, для многих женщин это не то, чего они с нетерпением ждут, и это может быть очень трудным временем. Но многим кажется, что есть и плюсы, о которых часто не говорят. Важно говорить и делиться хорошим опытом, чтобы помочь тем, кто приближается к менопаузе, и тем, кто проходит через нее, показать, что есть положительные стороны, которые следует использовать как часть этого естественного этапа жизни», - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

Другие преимущества включают в себя новую жизнь и ощущение более стабильного гормонального фона. Некоторым женщинам также нравился лучший секс и более высокое либидо, а также они чувствовали себя лучше и "вернее себе".13 процентов опрошенных считают менопаузу в целом положительным опытом, в то время как еще 46 процентов считают, что в ней есть что-то хорошее. Почти четверть (23%) чувствуют себя более комфортно с тем, кто они есть сейчас, чем когда-либо в жизни, а 18% чувствуют себя наиболее уверенно. А 16% дошли до того, что сказали, что чувствуют, что теперь действительно знают их настоящую.Ранее МедикФорум писал о ключевых признаках высокого холестерина.

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