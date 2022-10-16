Рак поджелудочной железы вызывает асцит — онколог Воробьев назвал признаки

«Рак поджелудочной железы иногда может вызывать накопление жидкости в области живота. Это называется асцитом и может вызывать боль и дискомфорт. У вас может быть вздутие живота, и вы можете быстро чувствовать себя сытым, когда едите. Вам может быть трудно передвигаться, и вы можете задыхаться. Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, сообщите об этом своему врачу», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Жидкость может быть слита, чтобы вам было удобнее. Для этого вам введут местный анестетик в живот, чтобы он онемел и вы ничего не чувствовали. С помощью иглы в живот вводят тонкую трубку для оттока жидкости. Иногда асцит также можно лечить с помощью мочегонных».

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В семейном анамнезе есть случаи рака поджелудочной железы

Некоторые виды рака имеют большую выживаемость, чем другие. Некоторые из них, такие как рак кожи, имеют высокую выживаемость. Однако есть и другие, такие как рак поджелудочной железы, которые не имеют такой же положительной статистики; только пять процентов людей с этим заболеванием выживают в течение 10 и более лет.Пациенты с раком поджелудочной железы, приближающиеся к концу своей жизни, могут страдать от дополнительных симптомов, включая появление асцита.Асцит — это термин, который будет незнаком многим читателям, но, если коротко, это форма отека.Вам также может быть трудно устроиться поудобнее, когда вы лежите. Возможно, вам будет удобнее использовать подушки, чтобы поддерживать себя во время сна.Ранее МедикФорум писал о симптомах высокого холестерина.

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