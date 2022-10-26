Диабет: упражнения перед едой улучшают контроль сахара в крови

«Выполнение упражнений – это один из самых эффективных способов улучшить свой контроль уровня сахара. Физические нагрузки заставляют тело использовать больше сахара в качестве энергии: клетки начинают интенсивнее поглощать глюкозу из крови», - отметил врач Юрочкин.

30-минутная ходьба умеренной интенсивности перед ужином;

6 интенсивных минутных интервалов ходьбы на наклонной поверхности за 30 минут до каждого приема пищи.

6 минутных интервалов с чередованием ходьбы и упражнений с отягощениями за 30 минут до еды.

«Выполнение упражнений в виде непродолжительных, но интенсивных интервалов перед основными приемами пищи является экономичным и эффективным подходом к улучшению гликемического контроля у людей с резистентностью к инсулину», - констатировало издание.

Существует два типа диабета: оба приводят к тому, что уровень сахара или глюкозы в крови становится слишком высоким. У пациентов с первым типом организм не может вырабатывать достаточное количество гормона инсулина, который контролирует содержание сахара в крови. При диабете второго типа, который встречается гораздо чаще, повышенный уровень сахара в крови часто бывает вызван тем, что клетки теряют чувствительность к инсулину.Пациенты с любым типом диабета должны быть осторожны в контроле уровня сахара в крови, об этом в беседе с «МедикФорум» напомнил врач-эндокринолог Александр Юрочкин.Медик напомнил, что диабетики 2 типа составляют почти 90 процентов людей с этим заболеванием. Их проблемы с высоким сахаром в крови тесно связаны с нездоровыми привычками: перееданием, избыточным весом, недостаточной физической нагрузкой. Между тем, существует простой способ добиться нормализации уровня сахара за счет небольших периодов физической активности перед едой.По слова медика, проводившиеся исследования показали: упражнения, выполнявшиеся незадолго до приема пищи, способствовали лучшему контролю уровня глюкозы в крови у люди с резистентностью к инсулину. В частности, о таких экспериментах сообщал журнал Diabetologia. Участники испытаний выполняли следующие типы упражнений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие доступные способы рекомендуются врачами для продления жизни.

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