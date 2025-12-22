Нутрициолог Строков: 2 стакана апельсинового сока в день снижает уровень холестерина

"Всего две чашки апельсинового сока в день могут помочь снизить уровень холестерина. Напиток богат питательными веществами, называемыми флавоноидами, которые, как показали другие исследования, снижают уровень холестерина. Холестерин ЛПНП «плохой», потому что он может перемещать холестерин в кровь, где он откладывается на стенках артерий", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Апельсиновый сок содержит значительное количество флавоноидов, в основном гесперидина, и его содержание связано с условиями обработки сока. Эти флавоноиды помогают снизить уровень холестерина ЛПНП в сыворотке».

Высокий уровень «плохого» холестерина может быстро стать опасным. Люди с высоким уровнем холестерина подвержены высокому риску сердечного приступа и инсульта. Но исследования показали, что некоторые простые диетические изменения могут помочь снизить его уровень. Потребление небольшого количества апельсинового сока каждый день может помочь.Этот процесс, известный как атеросклероз, является основным механизмом, вызывающим болезни сердца.41% добровольцев ежедневно употребляли апельсиновый сок в течение года, по сравнению с 59 процентами, которые этого не делали.У здоровых людей с нормальным уровнем холестерина, которые каждый день пили апельсиновый сок,Польза апельсинового сока может быть связана с наличием витамина С и фолиевой кислоты, а также других полезных химических веществ.