Нутрициолог Строков: 2 стакана апельсинового сока в день снижает уровень холестерина
Ученые изучили уровень холестерина у сотрудников апельсиновой фермы, у которых был ежедневный доступ к бесплатному апельсиновому соку.
Высокий уровень «плохого» холестерина может быстро стать опасным. Люди с высоким уровнем холестерина подвержены высокому риску сердечного приступа и инсульта. Но исследования показали, что некоторые простые диетические изменения могут помочь снизить его уровень. Потребление небольшого количества апельсинового сока каждый день может помочь.
"Всего две чашки апельсинового сока в день могут помочь снизить уровень холестерина. Напиток богат питательными веществами, называемыми флавоноидами, которые, как показали другие исследования, снижают уровень холестерина. Холестерин ЛПНП «плохой», потому что он может перемещать холестерин в кровь, где он откладывается на стенках артерий", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Этот процесс, известный как атеросклероз, является основным механизмом, вызывающим болезни сердца.
41% добровольцев ежедневно употребляли апельсиновый сок в течение года, по сравнению с 59 процентами, которые этого не делали.
У здоровых людей с нормальным уровнем холестерина, которые каждый день пили апельсиновый сок, к концу эксперимента уровень холестерина ЛПНП снизился на 18 процентов. У людей, у которых был диагностирован высокий уровень холестерина, снижение составило 12 процентов.
Польза апельсинового сока может быть связана с наличием витамина С и фолиевой кислоты, а также других полезных химических веществ.
«Апельсиновый сок содержит значительное количество флавоноидов, в основном гесперидина, и его содержание связано с условиями обработки сока. Эти флавоноиды помогают снизить уровень холестерина ЛПНП в сыворотке».
Оставить комментарий