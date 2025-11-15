Нутрициолог Строков: употребление этого ореха снижает уровень «плохого» холестерина на 9%

Исследование показало, что у людей, которые ели определенный орех каждый день, наблюдалось снижение уровня липопротеинов низкой плотности — или «плохого» холестерина — на целых девять процентов.

Высокий уровень холестерина — это состояние, при котором в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Со временем это может вызвать закупорку кровеносных сосудов, что приведет к потенциально опасным осложнениям, таким как сердечные приступы и инсульты. Однако, как и многие состояния здоровья, ваша диета может играть роль в том, есть ли у вас высокий уровень холестерина и насколько он может быть плохим.
"Ежедневное употребление орехов пекан помогает снизить уровень холестерина. Исследование показало среднее снижение общего холестерина на пять процентов и от шести до девяти процентов липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин) среди тех, кто ел орехи пекан", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
В рамках исследования 52 взрослых участника с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний были разделены на три группы.
Через восемь недель все они потребляли пищу с высоким содержанием жиров, чтобы оценить изменения в липидах крови (жиры и масла) и уровне сахара в крови.
Это доказало аналогичные улучшения липидов в крови в двух группах, которые ели орехи пекан.
