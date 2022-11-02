Полидипсия является распространенным симптомом диабета

«Одним из наиболее распространенных симптомов диабета, поражающих многих людей, является полидипсия. Она может возникать как начальный признак заболевания».

«Полидипсию не получится исправить питьем, этот симптом бывает постоянным и необъяснимым. Кроме того, люди с диабетом замечают, что они выделяют большое количество мочи за день», - дополнил эксперт.

Диабет может оставаться незамеченным в течение многих лет, прежде чем начнут проявляться тревожные симптомы. Признаки заболевания часто классифицируются как общие, из-за чего пациенты не подозревают, что них возникло серьезное нарушение, связанное с высоким уровнем сахара в крови.Британская организация по борьбе с диабетом Diabetes UK констатирует:В свою очередь, в комментарии для «МедикФорум» врач-эндокринолог Александр Юрочкин отметил, что достаточное ежедневное потребление воды (несколько стаканов) очень важно, поскольку вода необходима для многих функций организма, включая регулирование температуры тела и удаление отходов. Но если жажда чувствуется все время, или она сильнее, чем обычно, и продолжается даже после приема жидкости, то это может быть признаком, что с организмом не все в порядке.Что характерно для полидипсии: она часто сопровождается либо временной, либо продолжительной сухостью во рту.Специалист подчеркнул, что, испытывая чрезмерную жажду, нужно обратиться к врачу общей практики.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-кардиологом была названа категория склонных к «тихому» инфаркту людей.

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