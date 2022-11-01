«при «тихом» инфаркте пациент не испытывает резкой и внезапной боли, как при обычном инфаркте миокарда».

«При сахарном диабете страдает микроциркуляция в мелких сосудах, что приводит у людей, больных диабетом, к выпадению болевой чувствительности», - объяснил специалист «Газете.Ru».

В интервью врача-кардиолога Андрея Грачева провучало напоминание о том, чтоКак и «классический» сердечный приступ, «тихий» инфаркт тесно связан с нарушением кровообращения сердечной мышцы, хотя его клиническая картина в целом оказывается более мягкой. В некоторых случаях при «тихом» инфаркте возникают настолько «размытые» симптомы, что обычно возникающее недомогание воспринимается как последствие усталости, недосыпа, переработок или реакций на погоду. Пострадавшему человеку кажется: нужно лишь немного отдохнуть – и все пройдет. Действительно, спустя время, ему становится лучше. Но состоявшийся «тихий» инфаркт оставляет на сердечный мышце рубцы, и это означает, что для человека возрастает вероятность настоящего сердечного приступа со смертельны исходом. Такой приступ может случиться у него в любой момент.Кардиолог Грачев назвал категорию склонных к «тихому» инфаркту людей – это диабетики. Диабет притупляет чувствительность к боли, и при подобном инфаркте она может не ощущаться совсем.Врач добавил, что диабет также является болезнью, которая может не замечаться людьми. Бывают случаи, когда пациенты узнают о том, что больны диабетом, когда начинают лечить возникшую у них сердечную патологию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезням сердца бывают подвержены рано лысеющие мужчины.

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