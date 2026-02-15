Симптомы сердечного приступа могут маскироваться под артрит и изжогу - кардиолог Варфоломеев

"Один явный признак сердечного приступа можно легко спутать с артритом. Если вы испытываете покалывание в одной или обеих руках или ногах, это может сигнализировать об артрите шеи, но «сначала важно исключить проблемы с сердцем. Этот симптом, как и другие атипичные симптомы, может чаще возникать у женщин, чем у мужчин. У женщин мы должны расширить это, включив в него боль в шее или иногда просто головокружение и тошноту с чем-то, что похоже на изжогу. Боль в челюсти, спине и руке может быть единственным проявлением для женщин, обращающихся к врачу, а дискомфорт в груди может появиться позже".

Сердечный приступ — это серьезное неотложное состояние, при котором подача крови к сердцу внезапно блокируется, обычно из-за тромба. Крайне важно реагировать на предупреждающие знаки, как только они появляются, чтобы уменьшить ущерб, нанесенный сердечной мышце. К сожалению, этим усилиям чаще мешает плохое понимание спектра симптомов.Узкий фокус на боли в груди может возникать за счет других предупредительных сигналов, многие из которых довольно незаметны.Эксперты говорят, что даже в этом случае дискомфорт в груди, о котором сообщают многие женщины, может быть намного меньше, чем сокрушительная боль, которую обычно испытывают мужчины, страдающие сердечным приступом, и может не казаться столь острой.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровье глаз.

