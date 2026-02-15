То, как вы решаете задачи, может указывать на деменцию за 9 лет до постановки диагноза

1 304 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8871508/
То, как вы решаете задачи, может указывать на деменцию за 9 лет до постановки диагноза


Деменция описывает группу симптомов, связанных с продолжающимся снижением когнитивных функций. Одной из основных целей исследования деменции является выявление механизмов и признаков, по которым можно было бы идентифицировать состояние как можно раньше. Имея это в виду, исследование показало, что то, как вы решаете задачи, может вызывать тревогу уже «за девять лет до постановки диагноза».


Первые признаки деменции часто малозаметны и появляются за годы до того, как проявятся основные симптомы, но своевременное выявление является первым шагом к раннему вмешательству.


"Ранние признаки, которые могут появиться за девять лет до постановки диагноза. Исследование показало, что люди, у которых развилась болезнь Альцгеймера, хуже справлялись с задачами по решению проблем. Хотя ваше отношение играет важную роль, когда вы сталкиваетесь с новой задачей, ваша память и мозг также являются неоспоримыми факторами. Пациенты могут испытывать изменения в своих обычных способностях, из-за чего привычные задачи могут казаться слишком сложными", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Невролог Алехина назвала признак, который предсказывает деменцию за годы до диагноза


Кроме того, они могут постепенно терять способность изучать новые задачи или навыки. Ожидание того, что люди с заболеванием мозга научатся справляться с новыми проблемами, может возлагать на них нереалистичные ожидания.

Задачи могут занимать больше времени, чем раньше, поэтому вам следует выделять больше времени, а также делать перерывы для их решения.


Деменция: ключевой признак может появиться за 16 лет до постановки диагноза


Хотя то, как вы справляетесь с задачами по решению проблем, может выявить деменцию на несколько лет раньше, это не единственный тревожный признак, который исследователи выявили в своем исследовании.

Выявленные ими «ранние» признаки слабоумия включают:
  • Проблемы с решением задач
  • Плохое время реакции
  • Проблемы с запоминанием списков чисел
  • Проблемы с проспективной памятью (наша способность помнить, что нужно сделать позже)
  • Плохое соответствие пары

У тех, у кого развилась болезнь Альцгеймера — наиболее распространенный тип деменции, — результаты этих заданий были хуже, чем у здоровых людей.


Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровья глаз.

То, как вы решаете задачи, может указывать на деменцию за 9 лет до постановки диагноза



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Деменция: «тонкие признаки» деменции, которые могут появиться за два десятилетия до диагноза
Симптомы деменции: ощущения в теле, которые могут проявиться за 16 лет до постановки диагноза — исследование
Деменция: нейробиолог назвал «часто упускаемый» ранний признак слабоумия
Теги : советы врачей, симптомы деменции, болезнь Альцгеймера