То, как вы решаете задачи, может указывать на деменцию за 9 лет до постановки диагноза
Деменция описывает группу симптомов, связанных с продолжающимся снижением когнитивных функций. Одной из основных целей исследования деменции является выявление механизмов и признаков, по которым можно было бы идентифицировать состояние как можно раньше. Имея это в виду, исследование показало, что то, как вы решаете задачи, может вызывать тревогу уже «за девять лет до постановки диагноза».
Первые признаки деменции часто малозаметны и появляются за годы до того, как проявятся основные симптомы, но своевременное выявление является первым шагом к раннему вмешательству.
"Ранние признаки, которые могут появиться за девять лет до постановки диагноза. Исследование показало, что люди, у которых развилась болезнь Альцгеймера, хуже справлялись с задачами по решению проблем. Хотя ваше отношение играет важную роль, когда вы сталкиваетесь с новой задачей, ваша память и мозг также являются неоспоримыми факторами. Пациенты могут испытывать изменения в своих обычных способностях, из-за чего привычные задачи могут казаться слишком сложными", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Кроме того, они могут постепенно терять способность изучать новые задачи или навыки. Ожидание того, что люди с заболеванием мозга научатся справляться с новыми проблемами, может возлагать на них нереалистичные ожидания.
Задачи могут занимать больше времени, чем раньше, поэтому вам следует выделять больше времени, а также делать перерывы для их решения.
Хотя то, как вы справляетесь с задачами по решению проблем, может выявить деменцию на несколько лет раньше, это не единственный тревожный признак, который исследователи выявили в своем исследовании.
Выявленные ими «ранние» признаки слабоумия включают:
- Проблемы с решением задач
- Плохое время реакции
- Проблемы с запоминанием списков чисел
- Проблемы с проспективной памятью (наша способность помнить, что нужно сделать позже)
- Плохое соответствие пары
У тех, у кого развилась болезнь Альцгеймера — наиболее распространенный тип деменции, — результаты этих заданий были хуже, чем у здоровых людей.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
