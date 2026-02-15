То, как вы решаете задачи, может указывать на деменцию за 9 лет до постановки диагноза

"Ранние признаки, которые могут появиться за девять лет до постановки диагноза. Исследование показало, что люди, у которых развилась болезнь Альцгеймера, хуже справлялись с задачами по решению проблем. Хотя ваше отношение играет важную роль, когда вы сталкиваетесь с новой задачей, ваша память и мозг также являются неоспоримыми факторами. Пациенты могут испытывать изменения в своих обычных способностях, из-за чего привычные задачи могут казаться слишком сложными", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Проблемы с решением задач

Плохое время реакции

Проблемы с запоминанием списков чисел

Проблемы с проспективной памятью (наша способность помнить, что нужно сделать позже)

Плохое соответствие пары

Первые признаки деменции часто малозаметны и появляются за годы до того, как проявятся основные симптомы, но своевременное выявление является первым шагом к раннему вмешательству.Кроме того, они могут постепенно терять способность изучать новые задачи или навыки. Ожидание того, что люди с заболеванием мозга научатся справляться с новыми проблемами, может возлагать на них нереалистичные ожидания.Задачи могут занимать больше времени, чем раньше, поэтому вам следует выделять больше времени, а также делать перерывы для их решения.Хотя то, как вы справляетесь с задачами по решению проблем, может выявить деменцию на несколько лет раньше, это не единственный тревожный признак, который исследователи выявили в своем исследовании.У тех, у кого развилась болезнь Альцгеймера — наиболее распространенный тип деменции, — результаты этих заданий были хуже, чем у здоровых людей.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровья глаз.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.