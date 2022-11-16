3 типа упражнений могут обратить вспять повреждение и старение сердца

"Упражнения могут обратить вспять повреждение стареющего сердца и помочь снизить риск сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь по всему телу, и обычно происходит, когда сердце становится слишком жестким или слишком слабым. Именно это хроническое заболевание может помочь людям избежать", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум

«Я думаю, что люди должны иметь возможность делать это в рамках личной гигиены — так же, как чистить зубы и принимать душ».

Общеизвестно, что одним из ключей к долгой и здоровой жизни являются физические упражнения. Врачи рекомендуют не менее 150 минут в неделю заниматься физическими упражнениями от умеренных до интенсивных. Однако, хотя это рекомендуемое количество, это рекомендуемый минимум. Чем больше упражнений вы делаете, тем больше пользы. Одним из таких преимуществ являетсяУпражнения должны включать разные составляющие, включая разминку и заминку, а также основной комплекс. Идеальная тренировка состоит из ряда различных типов упражненийЧтобы получить максимальную пользу от упражнений люди должны начать выполнять эти упражнения до 65 лет. После этого упражнения не приносили такой же пользы. После 65 лет сердце уже не сохраняет пластичности, с которой оно могло бы перестроиться и изменить свою структуруНаряду с началом в возрасте до 65 лет упражнения необходимо проводить не менее четырех-пяти раз в неделю.Ранее МедикФорум писал о лечении диабета 2 типа.

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