Утренние тренировки снижают риск болезней сердца на 16%

"Новое исследование показывает, что активность с 8 до 11 утра связана с меньшим риском сердечных заболеваний и инсультов. Хорошо известно, что физические упражнения полезны для здоровья сердца, и данные показывают, что утренняя активность кажется наиболее полезной. Результаты были особенно заметны у женщин и относились как к ранним пташкам, так и к полуночникам", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Все мы знаем, что физические упражнения имеют множество преимуществ для здоровья. Он не только дает хорошую тренировку определенным органам и мышцам, но и может помочь нам поддерживать здоровый вес и улучшить настроение. Теперь исследование показало, что время дня, когда вы тренируетесь, может иметь значение.В ходе исследования участники были разделены на четыре группы в зависимости от времени активности — 12 часов дня, 8 часов утра, 10 часов утра и 19 часов вечера.У тех, кто был наиболее активен в 8 утра или 10 утра, риск развития ишемической болезни сердца был на 11% и 16% ниже, соответственно, по сравнению с контрольной группой.А у тех, кто был наиболее активен в 10 утра, риск инсульта снизился на 17 процентов. При анализе результатов отдельно по полу было обнаружено, что результаты были особенно заметными у женщин, но уже не значимыми у мужчин.Ранее МедикФорум писал о лечении диабета 2 типа.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.