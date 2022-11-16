Диабет является одной из причин частого мочеиспускания ночью
Если ночные позывы мочевого пузыря не связаны с большим количеством выпитой накануне воды, за этим могут скрываться опасные нарушения.
Существует ряд причин, по которым можно часто просыпаться ночью, чтобы помочиться. Причины могут зависеть от возраста, личных привычек в ночное время или состояния здоровья. Издание The Health Site сообщило о нескольких распространенных факторах проблемы.
Юный возраст. Маленькие дети порой не могут контролировать свой мочевой пузырь и мочатся в постель. Отклонения от нормы в этом, в общем, нет, однако врачи советуют родителям следить, насколько часто такое происходит, и не проявляется ли дополнительно других симптомов. Дети могут страдать от нарушений сна, таких как апноэ во сне, тесно связанных с подобной проблемой
Старение. Одна из особенностей стареющего организма – приходится вставать посреди ночи, чтобы помочиться. С возрастом происходит ослабление мышц, в том числе мочевого пузыря, который утрачивает способность накапливать достаточно большое количество жидкости без позывов в туалет.
Апноэ во сне. Данное состояние характеризуется временными задержками дыхания у спящего человека. Организм может реагировать ни них выделением гормонов, под влиянием которых активизируются процессы, связанные с выработкой мочи. Страдать апноэ во сне могут как дети, так и взрослые.
Сахарный диабет. Развитие этого заболевания означает, что уровень сахара в крови является повышенным. Чтобы избавиться от излишков сахара, организм начинает усиленно производить мочу, что выражается в том числе учащенным мочеиспусканием ночью. Пробуждения по ночам для посещения туалета – один из «говорящих» симптомов диабета.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими могут быть неочевидные симптомыдиабета.
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