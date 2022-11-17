Онколог рассказал о шансах вылечить рак кишечника на разных стадиях

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врач в белом халате

По словам московского онколога Дмитрия Ерыгина, если рак толстой кишки начинает лечиться на первой стадии, вероятность полного выздоровления – почти стопроцентная.

Онколог Ерыгин объяснил в интервью, какими могут быть шансы вылечить рак кишечника, выявленный на разных стадиях.

«Вероятность вылечить рак толстой кишки есть на всех стадиях заболевания», - сказал он, беседуя с агентством «Мослента».

Ерыгин добавил, что шанс вылечиться может быть даже когда диагностируется четвертая стадия колоректального рака, на которой опухоль метастазирует. Хотя, конечно, число пациентов, достигающих ремиссии с такой степенью рака, – немного.

Комментируя возможность исцеления, имея рак толстой кишки второй и третьей стадии, онколог отметил существование «достаточно большого процента выздоровевших». Но наиболее эффективным лечение становится, если рак обнаруживают на его первой стадии развития.

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«На первой стадии заболевания шанс полного выздоровления близок к 100 процентам», - сообщил Дмитрий Ерыгин.

Также медик обратил внимание на то, что существуют факторы, влияющие на результат терапии. В их ряду возраст человека и состояние его организма, особенности расположения опухоли, генетика.

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Дмитрий Ерыгин
Дмитрий Ерыгин
Здоровье
заведующий онкологическим отделением №2 Первой онкологической больницы Депздрава Москвы
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Теги : лечение рака кишечника, колоректальный рак, Дмитрий Ерыгин