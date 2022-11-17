Онколог рассказал о шансах вылечить рак кишечника на разных стадиях

«Вероятность вылечить рак толстой кишки есть на всех стадиях заболевания», - сказал он, беседуя с агентством «Мослента».

«На первой стадии заболевания шанс полного выздоровления близок к 100 процентам», - сообщил Дмитрий Ерыгин.

Онколог Ерыгин объяснил в интервью, какими могут быть шансы вылечить рак кишечника, выявленный на разных стадиях.Ерыгин добавил, что шанс вылечиться может быть даже когда диагностируется четвертая стадия колоректального рака, на которой опухоль метастазирует. Хотя, конечно, число пациентов, достигающих ремиссии с такой степенью рака, – немного.Комментируя возможность исцеления, имея рак толстой кишки второй и третьей стадии, онколог отметил существование «достаточно большого процента выздоровевших». Но наиболее эффективным лечение становится, если рак обнаруживают на его первой стадии развития.Также медик обратил внимание на то, что существуют факторы, влияющие на результат терапии. В их ряду возраст человека и состояние его организма, особенности расположения опухоли, генетика.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие три признака могут говорить, что в кишечнике растет опухоль.

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