Слишком короткий или слишком долгий сон увеличивает риск сердечного приступа

"Чрезмерное потребление также может быть вредным для вашего здоровья. Ученые изучали связь между исходным сердечно-сосудистым риском и продолжительностью сна, то есть связь между тем, сколько мы спим, и нашими шансами на сердечные заболевания. У тех, кто спал от шести до семи часов в сутки, был самый низкий шанс умереть от сердечного приступа или инсульта", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Сон часто упускается из виду как нечто, что может играть роль в сердечно-сосудистых заболеваниях, и это может быть одним из наиболее экономически эффективных способов снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний».

Сон – это время, когда тело восстанавливается после долгого дня. Получение достаточного количества является ключевым, и негативные последствия для здоровья, связанные с получением слишком малого количества, хорошо известны.Более того, было показано, что получение меньшего или большего количества, чем эта сумма, увеличивает риск.У участников исследования был средний возраст 46 лет, и менее 10 процентов участников имели в анамнезе болезни сердца, инсульт или сердечную недостаточность. Пациенты были разделены на три группы, каждая из которых оценивалась по шкале риска атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания (АСССЗ).У участников, которые спали менее шести часов или более семи часов, был более высокий риск смерти из-за сердечных причин.Что касается того, почему те, кто спит меньше или больше шести или семи часов, имеют больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, исследователи говорят, что это может быть связано с более высоким уровнем белка, известного как СРБ, который вызывает воспаление.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира.

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