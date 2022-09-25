Кардиолог Варфоломеев: алкоголь вызывает фатальные проблемы с сердцем
Алкоголь может оказывать множественное воздействие на сердце, что может привести к летальному исходу.
Почти 30 миллионов британцев пьют алкоголь, и более четверти признаются в запоях. Последствия употребления алкоголя для здоровья широко известны, и существуют правительственные рекомендации относительно того, сколько вы должны пить. Один эксперт объяснил три способа, которыми он может негативно повлиять на сердце.
Алкоголь может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, кардиомиопатии и аритмии, среди прочих проблем. Употребление алкоголя может со временем начать сказываться на вашем физическом и психическом благополучии — эти последствия могут быть более серьезными и более заметными, если вы пьете регулярно.
«Регулярное употребление более 14 единиц алкоголя в неделю может представлять большой риск для вашего здоровья. Со временем высокое кровяное давление создает нагрузку на сердечную мышцу и может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ), что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Это также ослабляет сердечные мышцы, что может повлиять на легкие, печень, мозг и другие системы организма. Долговременное употребление алкоголя сверх нормы также может увеличить частоту сердечных сокращений и привести к нерегулярному сердцебиению», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Чрезмерное употребление алкоголя также может вызвать другие серьезные заболевания, такие как кардиомиопатия. Кардиомиопатия — это общий термин для заболеваний сердечной мышцы, при которых стенки сердечных камер растягиваются, утолщаются или становятся жесткими.
Это влияет на способность сердца перекачивать кровь по всему телу.
«Чрезмерное употребление алкоголя также может вызывать аритмии. Он может биться слишком медленно, слишком быстро или нерегулярно. Эти аномалии варьируются от незначительных неудобств или дискомфорта до потенциально фатальной проблемы».
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