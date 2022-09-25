Кардиолог Варфоломеев: алкоголь вызывает фатальные проблемы с сердцем

«Регулярное употребление более 14 единиц алкоголя в неделю может представлять большой риск для вашего здоровья. Со временем высокое кровяное давление создает нагрузку на сердечную мышцу и может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ), что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Это также ослабляет сердечные мышцы, что может повлиять на легкие, печень, мозг и другие системы организма. Долговременное употребление алкоголя сверх нормы также может увеличить частоту сердечных сокращений и привести к нерегулярному сердцебиению», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Чрезмерное употребление алкоголя также может вызывать аритмии. Он может биться слишком медленно, слишком быстро или нерегулярно. Эти аномалии варьируются от незначительных неудобств или дискомфорта до потенциально фатальной проблемы».