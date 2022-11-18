"Пятна и наросты" вокруг век - «ранний признак» накопления холестерина в сосудах

«Они часто наблюдается у людей с высоким уровнем холестерина или других жиров (липидов) в крови, а поражения содержат отложения с высоким содержанием жира (богатые липидами)».

"Ксантомы появляются на любом участке тела, включая локти, колени, руки и ягодицы, в то время как ксантелазмы, как правило, концентрируются на лице".

Высокий уровень холестерина трудно обнаружить, потому что он редко вызывает четкие симптомы. В этом состоянии жировые молекулы легко откладываются в разных частях тела, например, в артериях. Однако иногда они откладываются под кожей и имеют видимые признаки на лице.Желтые пятна на внутренних уголках век могут быть признаком ксантелазмы.Ксантелазмы — это медицинский термин для обозначения состояния кожи, при котором на веках появляются плоские желтые наросты.Пятна состоят из холестерина, скопившегося под эпидермисом, и обычно считаются безвредными для организма.Бляшки появляются над верхним веком, и их нетрудно диагностировать из-за их характерного цвета.Они чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, и, как правило, остаются неизменными по размеру или медленно растут после своего первого появления. Ксантелазмы на самом деле являются подтипом ксантом, которые являются общим термином для поражений, заполненных воском, на поверхности кожи.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.