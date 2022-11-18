Врач Варфоломеев: 3 наиболее частых признака накопления холестерина в ногах у пациентов

Итак, на что следует обратить внимание?

"Боль, слабость или онемение в икрах, бедрах, которые исчезают после нескольких минут отдыха, являются одним из «наиболее частых» симптомов ЗПА, о которых сообщают пациенты. В тяжелых или запущенных случаях боль может возникать в положении лежа, но в большинстве случаев просто свесив ноги с края кровати, вы облегчите боль", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Холод в голени или стопе, особенно по сравнению с другой стороной

Онемение или слабость в ногах

Отсутствие пульса или слабый пульс в ногах или стопах

Блестящая кожа на ногах

Изменение цвета кожи на ногах

Медленный рост ногтей на ногах

Язвы на пальцах ног, ступнях или ногах, которые не заживают

Эректильная дисфункция

Выпадение или замедление роста волос на ногах

Не оставляйте ЗПА без лечения

«Когда кровоток ухудшается, организм не может доставлять достаточное количество крови, питательных веществ и кислорода к коже и мягким тканям».

Высокий уровень холестерина обычно называют «невидимым убийцей», потому что обычно он не сопровождается никакими симптомами. Это делает его очень пагубным, потому что высокий уровень холестерина может увеличить риск сердечных заболеваний. Однако накопление холестерина в конечностях может иногда вызывать симптомы.Этот процесс, вызывающий уплотнение артерий рук и ног, называется болезнью периферических артерий (ЗПА).Эта боль возникает из-за закупорки артерий, что часто затрудняет простую физическую активность.Это известно как критическая ишемия конечностей, и для спасения ноги необходимо быстрое лечение.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира.

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