Первый симптом накопления холестерина поражает ваши бедра

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Первый симптом накопления холестерина поражает ваши бедра


Этот симптом вызван тем, что холестерин блокирует кровоток в артериях ног.


Многие люди не осознают, что у них есть уровень «плохого» холестерина в крови. Высокие уровни холестерина ЛПНП часто не проявляются на ранних стадиях. Но по мере того, как он начинает накапливаться в стенках кровеносных сосудов вокруг вашего тела, он может начать вызывать ряд состояний, таких как заболевание периферических артерий, которое может проявиться в вашем бедре.

Заболевание периферических артерий — это когда ваши ноги или руки не получают достаточного количества крови из сердца, потому что артерии закупорены бляшками.

Примерно каждый пятый в возрасте старше 60 лет имеет «некоторую степень» ЗПА. Бляшки — это отложения жировых веществ и минералов, в том числе холестерина, в стенках артерий.

«Первоначальные симптомы могут включать ощущение боли, судорог, стеснения, усталости или тяжести в пораженной конечности при повышенной активности, особенно в ногах», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


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Но из этих симптомов одним из наиболее «распространенных» является боль в «ягодицах, бедрах или икрах» при ходьбе, добавляет орган здоровья, добавляет Андреева.

В некоторых случаях вы также можете испытывать боль в нижних конечностях, даже если находитесь в покое.

Вы также можете почувствовать похолодание или обесцвечивание, а также медленно заживающие язвы или гангрену. Если вы испытываете эти более интенсивные симптомы, вам следует немедленно обратиться в больницу.


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Основные симптомы сердечного приступа включают следующее:
  • боль в других частях тела — может ощущаться, как будто боль распространяется от груди к рукам, челюсти, шее, спине или животу
  • головокружение
  • потливость
  • тошнота
  • одышка

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