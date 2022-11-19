Первый симптом накопления холестерина поражает ваши бедра

«Первоначальные симптомы могут включать ощущение боли, судорог, стеснения, усталости или тяжести в пораженной конечности при повышенной активности, особенно в ногах», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

боль в других частях тела — может ощущаться, как будто боль распространяется от груди к рукам, челюсти, шее, спине или животу

головокружение

потливость

тошнота

одышка

Многие люди не осознают, что у них есть уровень «плохого» холестерина в крови. Высокие уровни холестерина ЛПНП часто не проявляются на ранних стадиях. Но по мере того, как он начинает накапливаться в стенках кровеносных сосудов вокруг вашего тела, он может начать вызывать ряд состояний, таких какЗаболевание периферических артерий — это когда ваши ноги или руки не получают достаточного количества крови из сердца, потому что артерии закупорены бляшками.Примерно каждый пятый в возрасте старше 60 лет имеет «некоторую степень» ЗПА. Бляшки — это отложения жировых веществ и минералов, в том числе холестерина, в стенках артерий.Но из этих симптомов одним из наиболее «распространенных» являетсядобавляет Андреева.В некоторых случаях вы также можете испытывать боль в нижних конечностях, даже если находитесь в покое.Вы также можете почувствовать похолодание или обесцвечивание, а также медленно заживающие язвы или гангрену. Если вы испытываете эти более интенсивные симптомы, вам следует немедленно обратиться в больницу.Ранее МедикФорум писал о тромбах в ногах.

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