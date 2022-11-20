Тонкие признаки по утрам, которые говорят, что у вас диабет

«Многие из ранних симптомов диабета менее заметны — или их вообще нет — его часто называют «тихим убийцей». Некоторые из них включают неспецифическую усталость, сонливость, помутнение зрения, сексуальные трудности, плохое заживление мелких ран, а также грибковые инфекции и фурункулы. Но первым делом с утра сухость во рту и горле должна насторожить человека о диабете. У ребенка мокрая постель сигнализирует также о возможном обезвоживании», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Почему диабет вызывает сухость во рту?

Другие симптомы диабета

Сахарный диабет иногда называют «тихим убийцей». Существуют десятки возможных симптомов, но иногда эти симптомы невероятно «незаметны» и могут быть перепутаны с другими состояниями. Но иногда признаков нет вообще.Врач назвал некоторые из этих симптомов, которые часто встречаются. Некоторые из основных симптомов могут проявиться только после пробуждения.У людей с диабетом часто выделяется меньше слюны, что, как считается, вызвано обезвоживанием, которое часто возникает при заболевании. При диабете в крови накапливается избыточный уровень сахара. Ваши почки усердно работают, чтобы вывести сахар из крови и снова впитать его в организм. Но если ваши почки работают слишком усердно, сахар выйдет из организма через мочу.По мере прогрессирования болезни ее симптомы могут быть более выраженными, а в некоторых случаях и странными.Вы можете даже заметить изменения в ваших ногах. Признаки на пальцах ног включают онемение, бородавки и грибок, отек и ощущение покалывания в пальцах.Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

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