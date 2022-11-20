Единственным симптомом дефицита В12 может быть поражение суставов пальцев

"У 22-летнего мужчины была гиперпигментация на суставах пальцев, то есть кожа в этой области становилась темнее. Студент мужского пола поступил с четырехмесячной историей прогрессирующего развития гиперпигментации на суставах пальцев. Сначала он думал, что основной причиной было воздействие солнца, поэтому он начал носить перчатки в течение дня, чтобы предотвратить любое воздействие. Гиперпигментация со временем постепенно ухудшалась, затрагивая его суставы, тыльную сторону межфаланговых суставов (суставы между костями пальцев), дистальные фаланги (кости на кончиках пальцев) и стопу", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя медицинский отчет специально для МедикФорум.

Некоторые витамины и минералы жизненно важны, когда речь идет о поддержании нашего организма в рабочем состоянии. Витамин B12 не является исключением. Он необходим для создания ДНК и эритроцитов.Если у вас недостаточно B12, организм не может производить здоровые эритроциты, которые переносят кислород по всему телу. По этой причине многие люди с дефицитом B12 испытывают такие симптомы, как усталость и слабость.Однако иногда у пациентов проявился только один симптом.Помимо гиперпигментации, которая была его единственным первичным проявлением, никаких других системных жалоб у пациента не было. Дефицит витамина B12 может быть результатом недостатка B12 в рационе, который обычно содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо, сыр и яйца.У пациента предыдущая история болезни и лечения не была примечательной. Он никогда не подвергался никаким операциям и никогда не сидел на строгой диете. После анализов у ​​него диагностировали одно из «редких» ранних проявлений дефицита витамина B12. Через три недели его гиперпигментация была «полностью устранена», а уровень B12 был высоким.Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

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