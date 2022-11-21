Артрит: 4 ягоды с «двойной дозой» противовоспалительных веществ

«Ягоды обладают двойной дозой противовоспалительных свойств. Все фрукты богаты антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалением. Кроме того, такие продукты, как черника, малина, клубника и ежевика, содержат антоцианы, которые уменьшают воспаление», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Что говорит исследование?

«Фрукты, такие как ягоды и гранаты, являются богатыми источниками различных диетических биологически активных соединений, особенно полифенольных флавоноидов, которые связаны с антиоксидантным, противовоспалительным и обезболивающим действием».

Состояние может вызвать боль в суставах, воспаление и проблемы с подвижностью. Хотя лекарства нет, есть способы облегчить симптомы. Как и в случае со многими другими заболеваниями, есть данные, свидетельствующие о том, что ваша диета может влиять на артрит.Диетолог рекомендует есть ягоды, особенночтобы уменьшить воспаление.Исследование подтвердило утверждение о том, что фрукты, содержащие антоцианы, могут помочь при воспалении. В рамках исследования было изучено использование экстракта малины на клетках коров, а также крыс с артритом.Черника, малина, клубника и гранаты могут помочь защитить от артрита. Команда проанализировала серию существующих исследований по этому вопросу, чтобы прийти к выводу.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить риск тромбоза.

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