Зеленый чай предотвращает «изнашивание» хряща и облегчает симптомы артрита

«Выпивая чашку или две зеленого чая, вы можете облегчить боль в суставах. Он содержит антиоксиданты галлата эпигаллокатехина (EGCG), которые, как доказано, подавляют выработку некоторых химических веществ в организме, которые способствуют артриту и другим проблемам с воспалением. EGCG также может предотвратить эрозию или изнашивание хряща, общий триггер боли в суставах, облегчая боль», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Другие продукты с противовоспалительными свойствами включают в себя: вишня, ягоды, орехи, оливковое масло, авокадо и чеснок», — сказала диетолог.