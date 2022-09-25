Зеленый чай предотвращает «изнашивание» хряща и облегчает симптомы артрита
Всего одна или две чашки определенного чая в день могут облегчить симптомы артрита.
Считается, что более 10 миллионов британцев живут с артритом и другими проблемами с суставами. В зависимости от типа вашего состояния это может оставить вас с болью и проблемами с подвижностью. Хотя лекарства еще нет, есть ряд вещей, которые вы можете сделать, чтобы попытаться облегчить симптомы.
Диетолог рекомендовала пить зеленый чай как способ помочь.
«Выпивая чашку или две зеленого чая, вы можете облегчить боль в суставах. Он содержит антиоксиданты галлата эпигаллокатехина (EGCG), которые, как доказано, подавляют выработку некоторых химических веществ в организме, которые способствуют артриту и другим проблемам с воспалением. EGCG также может предотвратить эрозию или изнашивание хряща, общий триггер боли в суставах, облегчая боль», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Галлат эпигаллокатехина — это растительное соединение, которое, как считается, обладает многими полезными для здоровья свойствами, в том числе уменьшает воспаление и способствует снижению веса. Одна чашка (около 250 мл) зеленого чая содержит от 50 до 100 мг EGCG.
В исследованиях было обнаружено, что зеленый чай и физические упражнения эффективны для облегчения симптомов артрита.
«Другие продукты с противовоспалительными свойствами включают в себя: вишня, ягоды, орехи, оливковое масло, авокадо и чеснок», — сказала диетолог.
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