Высокое давление оказывает «значительное влияние» на черты личности
Последние данные свидетельствуют о том, что контроль артериального давления может оказать положительное влияние на личность человека.
Высокое кровяное давление является распространенным заболеванием, которое на начальных стадиях практически не имеет симптомов. Однако при отсутствии лечения это состояние создает основу для серьезных проблем, таких как сердечный приступ и инсульт. Результаты нового исследования показывают, что изменения личности могут дать ключ к пониманию диастолического артериального давления человека.
"Диастолическое артериальное давление может напрямую влиять на вероятность развития у человека невротических состояний. Контроль артериального давления может помочь обуздать невротическое поведение, а также тревогу и болезни сердца и системы кровообращения", - говорит врач-терпевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Высокое давление диагностируется, когда сила, действующая на стенки вен, превышает безопасные пределы. Это давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт.ст.) и состоит из двух компонентов, известных как систолическое и диастолическое давление.
Когда оба эти числа высоки, риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно повышается из-за избыточной нагрузки на сердце.
"Крупные исследования показали, что высокое кровяное давление также является важным фактором риска фибрилляции предсердий, хронической болезни почек и деменции".
Причины этой связи остаются неясными, но исследователи предполагают, что определенную роль могут играть однонуклеотидные полиморфизмы (SNP). От 30 до 60 процентов кровяного давления зависит от генетических факторов, и с ним связано более 1000 SNP. Они регулируют реакцию человека на лекарства, восприимчивость к факторам окружающей среды и индивидуальный риск заболевания.
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