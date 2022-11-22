Высокое давление оказывает «значительное влияние» на черты личности

"Диастолическое артериальное давление может напрямую влиять на вероятность развития у человека невротических состояний. Контроль артериального давления может помочь обуздать невротическое поведение, а также тревогу и болезни сердца и системы кровообращения", - говорит врач-терпевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Крупные исследования показали, что высокое кровяное давление также является важным фактором риска фибрилляции предсердий, хронической болезни почек и деменции".

Высокое кровяное давление является распространенным заболеванием, которое на начальных стадиях практически не имеет симптомов. Однако при отсутствии лечения это состояние создает основу для серьезных проблем, таких как сердечный приступ и инсульт. Результаты нового исследования показывают, что изменения личности могут дать ключ к пониманию диастолического артериального давления человека.Высокое давление диагностируется, когда сила, действующая на стенки вен, превышает безопасные пределы. Это давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт.ст.) и состоит из двух компонентов, известных как систолическое и диастолическое давление.Когда оба эти числа высоки, риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно повышается из-за избыточной нагрузки на сердце.Причины этой связи остаются неясными, но исследователи предполагают, что определенную роль могут играть однонуклеотидные полиморфизмы (SNP). От 30 до 60 процентов кровяного давления зависит от генетических факторов, и с ним связано более 1000 SNP. Они регулируют реакцию человека на лекарства, восприимчивость к факторам окружающей среды и индивидуальный риск заболевания.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вредны для печени.

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