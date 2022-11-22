Повреждение нервов: 3 признака в вашей походке, которые сигнализируют о дефиците витамина B12

«Одним из наиболее тревожных симптомов дефицита B12 является изменение любой неврологической функции. Дефицит этого питательного вещества также может проявляться проблемами с памятью, депрессией или изменениями в поведении», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Следует отметить, что атаксия поражает не только ноги и стопы, но также может проявляться в речи и движениях глаз. Например, человек может невнятно говорить, говорить более гнусавым голосом или ему трудно двигать глазами из стороны в сторону".

Витамин B12 является одним из наиболее распространенных заболеваний, поражающих большую часть людей в возрасте старше 60 лет. Состояние широко воспринимается как дефицит питательных веществ, но многие люди страдают из-за низкого уровня желудочной кислоты, которая связывается с B12 для поглощение. Во многих случаях нехватка питательных веществ приводит кЭто питательное вещество в первую очередь известно своей ролью в поддержании здоровых клеток крови, что делает его ключевым в профилактике анемии.Он также играет важную роль в регуляции нервной системы, которая отвечает за большое количество симптомов дефицита B12.Ключевым признаком нарушения неврологических функций является атаксия, состояние, характеризующеесяЭто может привести к тому, что человек будет ходить неустойчиво или с широко расставленными ногами. Неустойчивая, шатающаяся походка часто описывается как атактическая походка, потому что ходьба некоординирована.Ранее МедикФорум писал о продуктах, вредных для печени.

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