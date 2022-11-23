Бессонница: эти витаминные добавки «подготавливают» вас к хорошему ночному сну

«Тем, кто изо всех сил пытается получить необходимое питание в своем ежедневном рационе, регулярные и индивидуальные витаминные добавки могут помочь улучшить качество вашего сна. Например, витамин B12 поддерживает нормальный метаболизм вашего тела, что может помочь вам правильно подготовиться ко сну ночью. Другие добавки, такие как 5-HTP и мелатонин, могут регулировать ваше настроение, аппетит и сон, чтобы обеспечить постоянный ночной сон», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Считается, что каждый третий из нас хотя бы раз в жизни испытывал проблемы со сном. Есть ряд факторов, которые могут усложнить сон, от стресса и беспокойства до состояния здоровья. К счастью, есть также шаги, которые мы можем предпринять, чтобы попытаться немного закрыть глаза.Часто витамины, которые вам нужны для достижения определенной функции, такой как более качественный сон или улучшение здоровья кишечника, зависят от демографических факторов, таких как возраст, пол и этническая принадлежность, поэтому обязательно проведите исследование.В медицинском отчете рассказывается, как двум пациентам, которые «много лет» страдали от нарушений ритма сна и бодрствования, давали витамин B12. Этот витамин выполняет несколько функций в организме, в том числе помогает производить ДНК и эритроциты. Без достаточного количества B12 организм не может производить здоровые эритроциты, которые необходимы для переноса кислорода по телу.Ранее МедикФорум писал о лечебном эффекте полоскания горла.

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