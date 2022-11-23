«Отложения кальция в артериях образуются из-за того, что мышечные клетки в стенке кровеносных сосудов начинают превращаться в костеподобные клетки, когда они стареют или больны. Отложения кальция в ваших артериях не связаны с вашей диетой или какими-либо добавками, которые вы принимаете», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Употребление всего пяти или более газированных напитков с сахаром каждую неделю было связано с высоким риском кальцификации по сравнению с людьми, которые не употребляли напитки".

Кальцификация артерий является хорошо известным предвестником сосудистых заболеваний. Основная опасность заключается в возможности отрыва бляшек и перекрытия кровотока к жизненно важным органам. Если это произойдет, у человека может случиться сердечный приступ или инсульт, но ответственное употребление алкоголя может снизить эти риски.Кальцификация артерий, также известная как атеросклероз, является воспалительным заболеванием, ответственным за большое количество смертей в развитых странах.Одним из потенциальных механизмов, лежащих в основе связи между потреблением кальция и сердечно-сосудистым риском, может быть прогрессирование атеросклероза.Несколько исследований выявили связь между напитками и кальцификацией артерий.Ранее МедикФорум писал о пользе полоскании горла.

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