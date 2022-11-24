Флавоноиды «защищают» вас от инсульта и сердечного приступа – кардиолог

"Новое исследование показало, что продукты и напитки с «высоким содержанием флавоноидов», включая черный чай, зеленый чай, апельсины, красное вино, яблоки, ягоды и многое другое, могут обеспечить защиту от накопления кальция", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Вы, наверное, слышали о термине «затвердение артерий» — это то же самое, что и кальцификация. Кальций образует твердые кристаллы в стенках кровеносных сосудов».

Есть несколько признаков того, что вы подвержены риску сердечного приступа или инсульта. Одним из признаков является высокий уровень «плохого» холестерина в крови. Но другой — высокий уровень кальция в кровеносных сосудах.Сердечные приступы и инсульты обычно вызываются жировыми отложениями в стенках артерий, которые блокируют кровоток через них. При инсульте блокируются артерии, питающие мозг кислородом. Это приводит к гибели целых областей мозга. А при сердечном приступе блокируются артерии, питающие сердце.Выяснилось, что люди, которые потребляли больше флавоноидов или двух типов специфических флавоноидов, на 36-39 процентов реже имели обширное накопление кальция в самой крупной артерии в организме, известной как брюшная аорта.Ранее МедикФорум писал о признаках рака кишечника.

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