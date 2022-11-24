Частые ночные кошмары повышают вероятность слабоумия на 41%

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Частые ночные кошмары повышают вероятность слабоумия на 41%


Новое исследование предполагает, что ночные кошмары могут увеличить риск слабоумия в пять раз или на 41 процент.

Деменция может показаться неизбежной, но исследования показывают, что риск можно изменить. В то время как засыпание и получение достаточного количества сна, как правило, являются основными проблемами, вы можете дважды подумать о своих снах. Ночные страхи с повышенным риском заболевания мозга. 

Между вашей диетой и генами существует множество факторов, влияющих на риск развития деменции.

«Что беспокоит, так это то, что новое исследование предполагает, что повторяющиеся кошмары могут быть связаны с повышенным риском слабоумия в более позднем возрасте», — говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.


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Результаты показывают, что либо частые ночные кошмары являются ранним признаком проблем с мозгом, которые приводят к слабоумию, либо регулярные плохие сны вызывают слабоумие (возможно, из-за нарушения циклов сна, восстанавливающих мозг).


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«Хорошая новость заключается в том, что лечение ночных кошмаров может привести к улучшению памяти и навыков мышления, а у некоторых людей может даже предотвратить деменцию».


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