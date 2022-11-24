Чай и вино могут помочь предотвратить деменцию - невролог Алехина

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Чай и вино могут помочь предотвратить деменцию - невролог Алехина


Если вам нравится скромная чашка чая или бокал вина, вы можете быть на что-то, поскольку новые исследования показывают, что эти напитки могут «замедлить» скорость ухудшения памяти.


Деменция описывает группу симптомов, связанных с продолжающимся снижением функционирования мозга. Вопреки распространенному мнению, это не является прямым результатом старения, а вызвано целым рядом различных заболеваний, наиболее распространенным из которых является болезнь Альцгеймера. К счастью, ваша диета может помочь воздвигнуть барьер против состояния, отнимающего разум. Новое исследование показывает, что британские фавориты готовы к работе.

"Исследование дает убедительные доводы в пользу добавления чая и красного вина.  Причина, по которой эти совершенно разные напитки могут обуздать умопомрачительное состояние, заключается в содержании в них антиоксидантов", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


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Люди, которые получают больше антиоксидантных флавонолов из своего рациона, могут иметь более медленные темпы ухудшения памяти. Флавонолы описывают тип флавоноидов, группу фитохимических веществ, содержащихся в растительных пигментах, известных своим благотворным влиянием на здоровье.

Более того, вы все равно можете воспользоваться преимуществами защиты мозга, даже если не любите вино и чай.

"Содержащиеся во фруктах и овощах флавонолы содержатся в листовых овощах, луке, яблоках, ягодах, вишне, соевых бобах, цитрусовых и многом другом".


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Удивительно, что исследование показывает, что выбор определенной диеты может привести к более медленному снижению когнитивных функций.

«Что-то такое простое, как есть больше фруктов и овощей и пить больше чая, — это простой способ для людей играть активную роль в поддержании здоровья своего мозга».


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