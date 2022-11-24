Cancer Research UK: сонливость и боли входят в число признаков миеломы

Развиваясь, миелома может влиять на тело разными способами, большинство симптомов заболевания вызываются накоплением аномальных плазматических клеток в костном мозге. Специалисты британской организации по борьбе с раком Cancer Research UK констатируют: при миеломе человек может чувствовать повышенную сонливость и с большим трудом просыпается по утрам. Почти треть пациентов с миеломой, заболев, начинают жаловаться на проблемы с пробуждением и сонным состоянием, вялостью, утомлением.Также эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие признаки.По данным организации, до 70% людей с миеломой страдают от болей в костях. Обычно они описывают свои ощущения как тупую или ноющую боль в нижней части спины или ребрах. Эти боли вызываются скоплением плазматических клеток в определенных областях.Рак крови бывает сопряжен с недостатком эритроцитов, следствием чего становятся одышка и повышенная усталость.Организм, пораженный миеломой, становится более подвержен инфекциям (в том числе грудным инфекциям), которые могут долго не проходить.Работа почек при этом типе рака крови ухудшается из-за большого количества белка антител, вырабатываемого аномальными плазматическими клетками. Это может привести к тошноте, потере аппетита и веса, обезвоживанию, упадку сил, отекам лодыжек, ступней и рук.Аномальные кровоподтеки и кровотечения у больных миеломой могут возникать из-за того, что большое количество плазматических клеток в костном мозге препятствует образованию тромбоцитов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что потеря аппетита и постоянная сытость могут быть ранними признаками рака яичников

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.