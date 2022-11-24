Cancer Research UK: сонливость и боли входят в число признаков миеломы

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сонливость

Миелома является одним из видов рака крови.

Развиваясь, миелома может влиять на тело разными способами, большинство симптомов заболевания вызываются накоплением аномальных плазматических клеток в костном мозге. Специалисты британской организации по борьбе с раком Cancer Research UK констатируют: при миеломе человек может чувствовать повышенную сонливость и с большим трудом просыпается по утрам. Почти треть пациентов с миеломой, заболев, начинают жаловаться на проблемы с пробуждением и сонным состоянием, вялостью, утомлением.

Также эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие признаки.

Боль в костях. По данным организации, до 70% людей с миеломой страдают от болей в костях. Обычно они описывают свои ощущения как тупую или ноющую боль в нижней части спины или ребрах. Эти боли вызываются скоплением плазматических клеток в определенных областях.

Усталость. Рак крови бывает сопряжен с недостатком эритроцитов, следствием чего становятся одышка и повышенная усталость.

Частые инфекции. Организм, пораженный миеломой, становится более подвержен инфекциям (в том числе грудным инфекциям), которые могут долго не проходить.

Изменения в почках. Работа почек при этом типе рака крови ухудшается из-за большого количества белка антител, вырабатываемого аномальными плазматическими клетками. Это может привести к тошноте, потере аппетита и веса, обезвоживанию, упадку сил, отекам лодыжек, ступней и рук.

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Синяки и кровотечения. Аномальные кровоподтеки и кровотечения у больных миеломой могут возникать из-за того, что большое количество плазматических клеток в костном мозге препятствует образованию тромбоцитов.

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