Опоясывающий лишай увеличивает риск сердечного приступа на 60% — признаки болезни

«Результаты исследования показывают, что люди имеют долгосрочные последствия, и подчеркивают важность усилий общественного здравоохранения по профилактике. Учитывая растущее число людей, подверженных риску этого болезненного и часто инвалидизирующего заболевания, а также наличие эффективной вакцины, вакцинация против опоясывающего лишая может предоставить ценную возможность уменьшить бремя опоясывающего лишая и снизить риск последующих сердечно-сосудистых осложнений», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

После того, как человек заболеет ветряной оспой, он будет нести вирус на всю оставшуюся жизнь, но в большинстве случаев он будет оставаться в латентном состоянии. Опоясывающий лишай возникает, когда этот вирус реактивируется, вызывая болезненную сыпь на поверхности кожи. Люди, у которых развивается опоясывающий герпес или опоясывающий лишай, имеюткоторые со временем вызывают воспаление и сосудистые изменения.Эти изменения увеличивают риск закупорки кровеносных сосудов, ограничивают кровоток и вызывают сердечно-сосудистые события, такие как инсульт и сердечный приступ.Ранее МедикФорум писал о признаках жирной крови.

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