Рак поджелудочной железы: дисхезия сигнализирует о распространяющейся опухоли

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Рак поджелудочной железы: дисхезия сигнализирует о распространяющейся опухоли


Рак поджелудочной железы — один из самых смертельных диагнозов. Эта мрачная реальность делает выявление симптомов в центре внимания. Это состояние, как правило, поражает в первую очередь ваш живот, но предупреждающие знаки могут также появляться в туалете, когда рак поджелудочной железы прогрессирует.


Способность идентифицировать рак на ранних стадиях является наиболее эффективным способом обеспечения хорошего прогноза, но, к сожалению, это не всегда возможно. Рак поджелудочной железы начинает расти в грушевидной железе в животе, но со временем опухоли могут распространиться на другие части тела, включая кости.


Рак поджелудочной железы: «грызущий» признак, который сигналит об опухоли


"Дисхезия является одним из предупредительных признаков того, что раковые опухоли поджелудочной железы захватывают ваши кости. Опухоль, расположенная в этом месте, может вызывать болезненные ощущения в костях, дисхезия возникает, когда вы идете в туалет. Дисхезия, или запор, описывает трудности с дефекацией, которые могут быть связаны с болью и напряжением", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Запор как симптом прогрессирующего рака поджелудочной железы вызывается высоким уровнем кальция в крови. Слишком много кальция, циркулирующего в крови, также может вызвать такие симптомы, как обезвоживание, спутанность сознания, тошнота и боль в животе.


Онколог Воробьев: эта проблема с туалетом сигнализирует об опухоли поджелудочной


Хотя эти симптомы не обязательно гарантируют, что у вас прогрессирующий рак поджелудочной железы, их все же необходимо проверить.

Помимо запора, опухоль, которая распространилась на ваши кости, также может вызывать такие симптомы, как:
  • Боль из-за разрушения кости 
  • Боль в спине (ухудшается, несмотря на отдых)
  • Слабые кости (могут легче сломаться)
  • Низкий уровень клеток крови (клетки крови образуются в костном мозге и могут быть вытеснены раковыми клетками, вызывая анемию, повышенный риск инфекции, синяков и кровотечений)

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