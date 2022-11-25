Рак поджелудочной железы: дисхезия сигнализирует о распространяющейся опухоли

"Дисхезия является одним из предупредительных признаков того, что раковые опухоли поджелудочной железы захватывают ваши кости. Опухоль, расположенная в этом месте, может вызывать болезненные ощущения в костях, дисхезия возникает, когда вы идете в туалет. Дисхезия, или запор, описывает трудности с дефекацией, которые могут быть связаны с болью и напряжением", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Боль из-за разрушения кости

Боль в спине (ухудшается, несмотря на отдых)

Слабые кости (могут легче сломаться)

Низкий уровень клеток крови (клетки крови образуются в костном мозге и могут быть вытеснены раковыми клетками, вызывая анемию, повышенный риск инфекции, синяков и кровотечений)

Способность идентифицировать рак на ранних стадиях является наиболее эффективным способом обеспечения хорошего прогноза, но, к сожалению, это не всегда возможно. Рак поджелудочной железы начинает расти в грушевидной железе в животе, но со временем опухоли могут распространиться на другие части тела, включая кости.Запор как симптом прогрессирующего рака поджелудочной железы вызывается высоким уровнем кальция в крови. Слишком много кальция, циркулирующего в крови, также может вызвать такие симптомы, какХотя эти симптомы не обязательно гарантируют, что у вас прогрессирующий рак поджелудочной железы, их все же необходимо проверить.Ранее МедикФорум писал о признаках жирной крови.

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