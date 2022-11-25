Психотерапевт Толоконин рассказал о болезнях, возникающих из-за стресса

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стресс

Психотерапевт Артем Толоконин сообщил о быстром «изнашивании» организма людей, которые регулярно испытывают стресс.

Психиатр и психотерапевт Артем Толоконин рассказал в интервью о болезнях, возникающих из-за стресса. Одним из последствий постоянных переживаний и тревог является гормональный дисбаланс, отметил он.

«Такие гормоны, как кортизол и дегидроэпиандростерон-сульфат, завышаются при повышенном уровне стресса, что приводит к гормональному сбою», - сказал Толоконин «Лайфу».

Говоря о симптомах гормональных нарушений, он назвал тревожность, бессонницу, переедание, лишний вес, перепады настроения.
Специалист отметил влияние стресса на появление болезней воспалительного характера. Кроме того, люди, которые постоянно нервничают, дольше выздоравливают, у них могут проявляться более тяжелые варианты заболеваний, могут усугубляться сахарный диабет, стенокардия и другие хронические болезни (если они есть).

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Пищеварение у подверженных стрессам людей страдает тоже, они нередко становятся жертвами синдрома раздраженного кишечника.
Еще одно опасное последствие постоянного напряжения – повышенный риск аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система ошибочно атакует собственный организм, вызывая ответное воспаление.

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«Гормон кортизол при повышенных значениях в результате стресса не способен эффективно справляться со своей задачей, отсюда возникают различные заболевания», - констатировал психотерапевт.

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Артем Толоконин
Артем Толоконин
Здоровье
психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук
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