Гепатолог Южнова: миастения является ключевым признаком накопления жира в печени

"Мышечная слабость и три других симптома могут появиться, если состояние достигает более поздних стадий", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"Если НАЖБП развивается дальше, у пациента может возникнуть цирроз, состояние, при котором печень покрывается рубцами в результате длительного повреждения".

Можно ли это лечить?

«Лечение также может быть рекомендовано при сопутствующих состояниях (высокое кровяное давление, диабет и холестерин) или осложнениях. Вам могут порекомендовать регулярно посещать врача, чтобы проверять функцию печени и искать признаки любых новых проблем».

Не все заболевания печени вызваны алкоголем. Некоторые формы состояния могут быть вызваны накоплением жира в течение длительного периода времени. Одним из примеров является НАЖБП, также известная как неалкогольная жировая болезнь печени. Как и другие формы заболевания, он может вызывать ряд симптомов, одним из которых является миастения, также известная как мышечная слабость или недостаток мышечной силы.• Крайняя усталость• Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота• Необъяснимая потеря веса• Пожелтение кожи• Пожелтение белков глаз• Зуд кожи• Отеки на ногах, лодыжках, ступнях или животеПримеры действий, которые люди могут предпринять для снижения риска, включают снижение веса, переход на более здоровую диету, употребление воды вместо сладких напитков, регулярные физические упражнения, отказ от курения и снижение содержания алкоголя.Кроме того, врачи могут попытаться лечить НАЖБП путем лечения проблем, связанных с этим состоянием, таких как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет 2 типа.Ранее МедикФорум писал о продуктах, повышающих сахар.

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