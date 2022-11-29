Онколог Воробьев: 2 признака при походе в туалет, которые указывают на неизлечимый рак

«Симптомы рака предстательной железы зависят от размера новообразования и места распространения рака в организме. При запущенном заболевании у вас могут возникнуть проблемы с мочеиспусканием и кровь в моче», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Чувство усталости

Чувство слабости

Похудение

«Если у вас есть симптомы, которые могут быть вызваны раком простаты, вам следует посетить врача общей практики».

Как снизить риск

Возраст

История семьи

Унаследованные дефектные гены

Распространенный рак предстательной железы не «излечим», но его можно лечить. Вот предупреждающие признаки прогрессирующего рака простаты, два из которых могут проявляться при посещении туалета.Важно отметить, что у мужчин с запущенным раком симптомы могут отсутствовать.Также стоит отметить, что эти симптомы могут сигнализировать и о менее серьезных заболеваниях. Более вероятно, что они вызваны чем-то другим, например увеличением простаты.Эти симптомы также могут сигнализировать о ранней стадии рака предстательной железы, что подчеркивает важность скорейшего обследования.Профилактика всегда лучше лечения. К сожалению, нет способа предотвратить рак, но есть способы снизить риск.Ранее МедикФорум писал о факторах рисках инсульта.

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